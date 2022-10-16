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В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/gaubitsy-1824406565.html
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы - РИА Новости, 16.10.2022
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы
В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:05
2022-10-16T14:35
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
14:05 16.10.2022 (обновлено: 14:35 16.10.2022)
 
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы

Минобороны: в районе Загрызово под Харьковом уничтожены три американские гаубицы М777

© Официальный Telegram-канал Народной милиции ЛНРАртиллерийская установка М777. Кадр видео
Артиллерийская установка М777. Кадр видео
© Официальный Telegram-канал Народной милиции ЛНР
Артиллерийская установка М777. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ.
Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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