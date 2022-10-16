https://ria.ru/20221016/gaubitsy-1824406565.html

В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы

В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы - РИА Новости, 16.10.2022

В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы

В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:05

2022-10-16T14:05

2022-10-16T14:35

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, вооруженные силы рф