https://ria.ru/20221016/gaubitsy-1824406565.html
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы - РИА Новости, 16.10.2022
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы
В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:05
2022-10-16T14:05
2022-10-16T14:35
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777, сказали в Минобороны РФ.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
14:05 16.10.2022 (обновлено: 14:35 16.10.2022)
В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы
Минобороны: в районе Загрызово под Харьковом уничтожены три американские гаубицы М777