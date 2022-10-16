https://ria.ru/20221016/fotovystavki-1825164523.html

Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве

Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве

Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-16T15:25

2022-10-16T15:25

2022-10-19T17:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

северный речной вокзал

россети московский регион

городское хозяйство москвы

автомобильные дороги

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Две фотовыставки о работе городских служб открылись в столице. Экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что фотовыставка "Герои асфальта" перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ рассказывает о труде специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" – одного из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.В пресс-службе отметили, что на главной аллее Северного речного вокзала открылась выставка проекта "Ценные кадры" о профессионалах столичных городских служб. Посетители увидят более 30 фотоисторий о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. На снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам: электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", снегосплавной пункт ГУП "Мосводосток", насосная станция ГБУ "Гормост". Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью с героями фотовыставки и другими работниками городского хозяйства Москвы.

https://ria.ru/20221015/dorogi-1824252891.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, северный речной вокзал, россети московский регион, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги