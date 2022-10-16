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Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
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Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве
Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве
Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-16T15:25
2022-10-19T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
северный речной вокзал
россети московский регион
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Две фотовыставки о работе городских служб открылись в столице. Экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что фотовыставка "Герои асфальта" перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ рассказывает о труде специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" – одного из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.В пресс-службе отметили, что на главной аллее Северного речного вокзала открылась выставка проекта "Ценные кадры" о профессионалах столичных городских служб. Посетители увидят более 30 фотоисторий о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. На снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам: электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", снегосплавной пункт ГУП "Мосводосток", насосная станция ГБУ "Гормост". Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью с героями фотовыставки и другими работниками городского хозяйства Москвы.
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москва, северный речной вокзал, россети московский регион, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Северный Речной вокзал, Россети Московский регион, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
15:25 16.10.2022 (обновлено: 17:00 19.10.2022)
 

Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Две фотовыставки о работе городских служб открылись в столице. Экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября", - говорится в сообщении.
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В сообщении указано, что фотовыставка "Герои асфальта" перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ рассказывает о труде специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" – одного из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.
В пресс-службе отметили, что на главной аллее Северного речного вокзала открылась выставка проекта "Ценные кадры" о профессионалах столичных городских служб. Посетители увидят более 30 фотоисторий о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. На снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам: электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", снегосплавной пункт ГУП "Мосводосток", насосная станция ГБУ "Гормост". Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью с героями фотовыставки и другими работниками городского хозяйства Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСеверный Речной вокзалРоссети Московский регионГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
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