15:25 16.10.2022 (обновлено: 17:00 19.10.2022)
Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве
Вид на центр Москвы
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две фотовыставки о работе городских служб открылись в Москве, экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Две фотовыставки о работе городских служб открылись в столице. Экспозиции посвящены Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября", - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что фотовыставка "Герои асфальта" перед входом в Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ рассказывает о труде специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" – одного из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.
В пресс-службе отметили, что на главной аллее Северного речного вокзала открылась выставка проекта "Ценные кадры" о профессионалах столичных городских служб. Посетители увидят более 30 фотоисторий о жизни и труде дорожных рабочих и водителей, инженеров и техников, энергетиков и диспетчеров, электромехаников, спасателей и других специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. На снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства, куда вход разрешен только специалистам: электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", снегосплавной пункт ГУП "Мосводосток", насосная станция ГБУ "Гормост". Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью с героями фотовыставки и другими работниками городского хозяйства Москвы.