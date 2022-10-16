https://ria.ru/20221016/es-1824365806.html

Шесть стран ЕС восстановила торговлю с Россией до уровня февраля

Шесть стран ЕС восстановила торговлю с Россией до уровня февраля - РИА Новости, 16.10.2022

Шесть стран ЕС восстановила торговлю с Россией до уровня февраля

Шесть стран Евросоюза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, следует из анализа данных национальных... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:05

2022-10-16T08:05

2022-10-16T11:36

экономика

россия

словения

хорватия

газпром

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шесть стран Евросоюза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.Так, экспорт из семи европейских государств в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).Одновременно товарный импорт из России оказался выше уровней конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в два раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям.В 18 государствах Евросоюза наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель, в то же время Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в мае. Сейчас европейские страны наращивают экспорт в Россию, максимально сократили разрыв в июне по сравнению с февралем Австрия и Греция.Девять стран ЕС показали наибольшее снижение импорта из России в годовом выражении в мае или июне. При этом 13 стран в первом полугодии ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% — до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% — до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.ЕС после начала специальной операции России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html

https://ria.ru/20221014/bumaga-1824120823.html

россия

словения

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, словения, хорватия, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии