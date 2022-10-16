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При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/elenovka-1824388573.html
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 16.10.2022
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:21
2022-10-16T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Еленовка: погибла женщина 1966 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По его данным, украинские войска обстреляли Еленовку в 8.10 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 мм.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:21 16.10.2022
 
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Еленовка: погибла женщина 1966 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По его данным, украинские войска обстреляли Еленовку в 8.10 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 мм.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 09:51Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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