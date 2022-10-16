https://ria.ru/20221016/elenovka-1824388573.html

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 16.10.2022

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:21

2022-10-16T11:21

2022-10-16T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Еленовка: погибла женщина 1966 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По его данным, украинские войска обстреляли Еленовку в 8.10 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 мм.

https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк