https://ria.ru/20221016/elenovka-1824388573.html
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 16.10.2022
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:21
2022-10-16T11:21
2022-10-16T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Еленовка: погибла женщина 1966 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По его данным, украинские войска обстреляли Еленовку в 8.10 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 мм.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Еленовки со стороны ВСУ погибла женщина