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Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Владимир Зеленский заявил о ограничении поставок электричества в ряде городов Украины. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:09
2022-10-16T23:09
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о ограничении поставок электричества в ряде городов Украины.Зеленский также призвал украинцев сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00.
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
23:09 16.10.2022
 
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества в некоторых городах Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТЭЦ, Украина
ТЭЦ, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ТЭЦ, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о ограничении поставок электричества в ряде городов Украины.
"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества – чтобы стабильно работала вся система", - отметил он в вечернем обращении.
Зеленский также призвал украинцев сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00.
ЛЭП в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:53Специальная военная операция на Украине
В Харькове сообщили об отсутствии света в некоторых районах после взрывов
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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