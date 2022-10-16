https://ria.ru/20221016/elektrichestvo-1824478005.html
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Владимир Зеленский заявил о ограничении поставок электричества в ряде городов Украины. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:09
2022-10-16T23:09
2022-10-16T23:09
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о ограничении поставок электричества в ряде городов Украины.Зеленский также призвал украинцев сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00.
https://ria.ru/20221013/kharkov-1823863947.html
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества в некоторых городах Украины