https://ria.ru/20221016/ekonomika-1824364885.html

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - РИА Новости, 16.10.2022

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:49

2022-10-16T07:49

2022-10-16T07:52

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые возможности всему миру, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития."Китай активно участвует в реформировании и строительстве системы глобального управления, придерживается истинной многосторонности, способствует демократизации международных отношений, а также тому, что глобальная система управления принимает более справедливое и рациональное направление", - подчеркнул он.20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20210317/kitay-1601598303.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай