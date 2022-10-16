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Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - РИА Новости, 16.10.2022
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Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - РИА Новости, 16.10.2022
Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T07:49
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в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые возможности всему миру, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития."Китай активно участвует в реформировании и строительстве системы глобального управления, придерживается истинной многосторонности, способствует демократизации международных отношений, а также тому, что глобальная система управления принимает более справедливое и рациональное направление", - подчеркнул он.20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
07:49 16.10.2022 (обновлено: 07:52 16.10.2022)
 
Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

Си Цзиньпин: Китай придерживается верного направления экономической глобализации

© AP Photo / Ng Han GuanПокупатели в торговом центре в Пекине
Покупатели в торговом центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Покупатели в торговом центре в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики, а его развитие приносит новые возможности всему миру, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.
По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития.
"Китай активно участвует в реформировании и строительстве системы глобального управления, придерживается истинной многосторонности, способствует демократизации международных отношений, а также тому, что глобальная система управления принимает более справедливое и рациональное направление", - подчеркнул он.
20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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