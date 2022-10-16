Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Премьер Мишустин поздравил дорожников с праздником, отметив их слаженную работу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, сообщается на официальном сайте правительства.
"Именно благодаря вашей чёткой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки. Яркий пример тому – опережающее открытие участков трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, М-5 "Урал" от Екатеринбурга до Челябинска, III этапа обхода Екатеринбурга. В прошлом году вы поставили настоящий рекорд - уложили 162 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия в разных регионах", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Премьер отметил, что дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны. Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли.
"По поручению президента России разработан и утверждён пятилетний план дорожного строительства. Многое делается для поддержки комплекса в условиях внешнего санкционного давления, сокращаются административные барьеры, упрощаются разрешительные процедуры, значительные средства выделяются на реализацию инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Мишустин заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства. Особое значение, по его словам, имеет укрепление технологической независимости страны. Премьер подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.
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