https://ria.ru/20221016/dorozhniki-1824390570.html

Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022

Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:41

2022-10-16T11:41

2022-10-16T11:41

экономика

михаил мишустин

россия

екатеринбург

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, сообщается на официальном сайте правительства."Именно благодаря вашей чёткой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки. Яркий пример тому – опережающее открытие участков трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, М-5 "Урал" от Екатеринбурга до Челябинска, III этапа обхода Екатеринбурга. В прошлом году вы поставили настоящий рекорд - уложили 162 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия в разных регионах", - приводятся в сообщении слова Мишустина.Премьер отметил, что дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны. Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли.Мишустин заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства. Особое значение, по его словам, имеет укрепление технологической независимости страны. Премьер подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.

https://ria.ru/20221016/sobyanin-1824388766.html

https://ria.ru/20221009/mishustin-1822576278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, екатеринбург, москва