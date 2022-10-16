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Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
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Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:41
2022-10-16T11:41
экономика
михаил мишустин
россия
екатеринбург
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, сообщается на официальном сайте правительства."Именно благодаря вашей чёткой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки. Яркий пример тому – опережающее открытие участков трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, М-5 "Урал" от Екатеринбурга до Челябинска, III этапа обхода Екатеринбурга. В прошлом году вы поставили настоящий рекорд - уложили 162 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия в разных регионах", - приводятся в сообщении слова Мишустина.Премьер отметил, что дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны. Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли.Мишустин заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства. Особое значение, по его словам, имеет укрепление технологической независимости страны. Премьер подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.
https://ria.ru/20221016/sobyanin-1824388766.html
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экономика, михаил мишустин, россия, екатеринбург, москва
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Екатеринбург, Москва
11:41 16.10.2022
 
Мишустин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Премьер Мишустин поздравил дорожников с праздником, отметив их слаженную работу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, сообщается на официальном сайте правительства.
"Именно благодаря вашей чёткой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки. Яркий пример тому – опережающее открытие участков трассы МоскваНижний НовгородКазань, М-5 "Урал" от Екатеринбурга до Челябинска, III этапа обхода Екатеринбурга. В прошлом году вы поставили настоящий рекорд - уложили 162 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия в разных регионах", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Сотрудники ООО КДСК укладывают новый асфальт - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
11:25
Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Премьер отметил, что дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны. Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли.
"По поручению президента России разработан и утверждён пятилетний план дорожного строительства. Многое делается для поддержки комплекса в условиях внешнего санкционного давления, сокращаются административные барьеры, упрощаются разрешительные процедуры, значительные средства выделяются на реализацию инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Мишустин заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства. Особое значение, по его словам, имеет укрепление технологической независимости страны. Премьер подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЕкатеринбургМосква
 
 
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