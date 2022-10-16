https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 16.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:21

2022-10-16T12:21

2022-10-16T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По ул. Тюленина погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Утром в воскресенье под обстрелами со стороны украинских войск находилось большинство районов Донецка, было повреждено здание городской администрации - в него, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР информировал о двух пострадавших мирных жителях.

https://ria.ru/20221016/elenovka-1824388573.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика