https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 16.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:21
2022-10-16T12:21
2022-10-16T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По ул. Тюленина погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Утром в воскресенье под обстрелами со стороны украинских войск находилось большинство районов Донецка, было повреждено здание городской администрации - в него, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР информировал о двух пострадавших мирных жителях.
https://ria.ru/20221016/elenovka-1824388573.html
донецк
куйбышевский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина