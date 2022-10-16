Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donbass-1824427319.html
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:39
2022-10-16T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
гольмовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.17 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что войска Украины в 14.35 и 14.40 дважды обстреляли населенный пункт Зайцево минами и снарядами калибром 120 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824372468.html
украина
донецкая народная республика
гольмовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, донецкая народная республика, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Гольмовский
16:39 16.10.2022 (обновлено: 16:40 16.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Яковлевку, Гольмовский, Ясиноватую и Зайцево

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.17 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что войска Украины в 14.35 и 14.40 дважды обстреляли населенный пункт Зайцево минами и снарядами калибром 120 и 152 миллиметра.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
09:12
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГольмовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала