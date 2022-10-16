https://ria.ru/20221016/donbass-1824427319.html

Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:39

2022-10-16T16:39

2022-10-16T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

гольмовский

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.17 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что войска Украины в 14.35 и 14.40 дважды обстреляли населенный пункт Зайцево минами и снарядами калибром 120 и 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824372468.html

украина

донецкая народная республика

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, донецкая народная республика, гольмовский