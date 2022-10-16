https://ria.ru/20221016/donbass-1824427319.html
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:39
2022-10-16T16:39
2022-10-16T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
гольмовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.17 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что войска Украины в 14.35 и 14.40 дважды обстреляли населенный пункт Зайцево минами и снарядами калибром 120 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824372468.html
украина
донецкая народная республика
гольмовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, донецкая народная республика, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Гольмовский
16:39 16.10.2022 (обновлено: 16:40 16.10.2022)
Украинские войска обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Яковлевку, Гольмовский, Ясиноватую и Зайцево