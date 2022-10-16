https://ria.ru/20221016/donbass-1824391854.html

СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ

СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022

СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ

Следователи СКР фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:02

2022-10-16T12:02

2022-10-16T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи СКР фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Данный факт будет расследован Следственным комитетом в рамках уголовного дела. На месте работают сотрудники ведомства", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. В здание предположительно попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824391091.html

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)