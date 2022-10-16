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СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donbass-1824391854.html
СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ
СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ
Следователи СКР фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:02
2022-10-16T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи СКР фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Данный факт будет расследован Следственным комитетом в рамках уголовного дела. На месте работают сотрудники ведомства", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. В здание предположительно попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
12:02 16.10.2022
 
СК зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ

СК зафиксирует информацию о новых преступлениях украинской армии против населения Донецка

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи СКР фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Данный факт будет расследован Следственным комитетом в рамках уголовного дела. На месте работают сотрудники ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. В здание предположительно попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях.
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
11:50
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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