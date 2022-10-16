https://ria.ru/20221016/donbass-1824388150.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Яковлевку и Макеевку в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:18
2022-10-16T11:18
2022-10-16T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Яковлевку и Макеевку в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.59 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 8.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 10.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство сообщает, что в 10.32 украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 10.44 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города. Помимо этого, ведомство сообщает, что в 10.54 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки.
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824306832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Яковлевку и Макеевку