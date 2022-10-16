https://ria.ru/20221016/donbass-1824372468.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:12
2022-10-16T09:12
2022-10-16T09:12
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 175 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 12 домостроений в Донецке, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824369337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов