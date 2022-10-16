https://ria.ru/20221016/britaniya-1824401134.html
Глава МВД Британии хочет расширить полномочия полиции, сообщили СМИ
Глава МВД Британии хочет расширить полномочия полиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
Глава МВД Британии хочет расширить полномочия полиции, сообщили СМИ
Глава британского МВД Суэлла Браверман намерена предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов, сообщает... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:27
2022-10-16T13:27
2022-10-16T13:27
в мире
винсент ван гог
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великобритания
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава британского МВД Суэлла Браверман намерена предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов, сообщает телеканал Sky News.В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.Как сообщает телеканал, Браверман намерена внести на рассмотрение парламента законопроект об общественном порядке, который предусматривает расширение полномочий полиции и более серьезные наказания для протестующих в том случае, если протесты приводят к "серьезным нарушениям" или угрожают "значительным неблагоприятным воздействием на общественную безопасность".По данным МВД, законопроект будет обеспечивать защиту доступа к основным товарам, услугам и ключевой инфраструктуре. Кроме того, этот план предусматривает введение уголовной ответственности за вмешательство в работу таких объектов, как нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, железные дороги и типографии. Такое правонарушение повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 месяцев, неограниченного штрафа или и того, и другого. Законопроект также включает в себя введение уголовной ответственности и за другие правонарушения, характерные для протестующих экоактивистов.Отмечается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент на следующей неделе, Браверман призвала депутатов поддержать его.В пятницу две девушки из движения Just Stop Oil проникли в галерею на Трафальгарской площади и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника Винсента ван Гога "Подсолнухи". Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама.Extinction Rebellion - движение в Великобритании, выступающее за прекращение добычи нефти и газа. Движение Just Stop Oil также поддерживает эту идею и выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винсент ван гог, лондон, великобритания
В мире, Винсент Ван Гог, Лондон, Великобритания
Глава МВД Британии хочет расширить полномочия полиции, сообщили СМИ
Sky News: глава МВД Британии хочет расширить полномочия полиции для борьбы с протестами
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Глава британского МВД Суэлла Браверман намерена предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов, сообщает телеканал Sky News
.
В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона
.
Как сообщает телеканал, Браверман намерена внести на рассмотрение парламента законопроект об общественном порядке, который предусматривает расширение полномочий полиции и более серьезные наказания для протестующих в том случае, если протесты приводят к "серьезным нарушениям" или угрожают "значительным неблагоприятным воздействием на общественную безопасность".
"Полиции необходимы усиленные, более жесткие полномочия, чтобы соответствовать росту обреченной на провал тактики протеста, и это как раз то, что обеспечит законопроект об общественном порядке", - приводит телеканал слова Браверман.
По данным МВД, законопроект будет обеспечивать защиту доступа к основным товарам, услугам и ключевой инфраструктуре. Кроме того, этот план предусматривает введение уголовной ответственности за вмешательство в работу таких объектов, как нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, железные дороги и типографии. Такое правонарушение повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 месяцев, неограниченного штрафа или и того, и другого. Законопроект также включает в себя введение уголовной ответственности и за другие правонарушения, характерные для протестующих экоактивистов.
Отмечается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент на следующей неделе, Браверман призвала депутатов поддержать его.
В пятницу две девушки из движения Just Stop Oil проникли в галерею на Трафальгарской площади и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника Винсента ван Гога
"Подсолнухи". Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама.
Extinction Rebellion - движение в Великобритании
, выступающее за прекращение добычи нефти и газа. Движение Just Stop Oil также поддерживает эту идею и выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.