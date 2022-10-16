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Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России - РИА Новости, 16.10.2022
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Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России - РИА Новости, 16.10.2022
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России
Прокуратура Болгарии считает, что лицо, совершившее в субботу кибератаку на сайты государственных учреждений страны, находится в России, передает Болгарское... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:25
2022-10-16T17:25
в мире
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россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Болгарии считает, что лицо, совершившее в субботу кибератаку на сайты государственных учреждений страны, находится в России, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА)."Заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, также являющийся директором Национальной следственной службы, сообщил БТА в воскресенье, что лицо, совершившее кибератаку на вебсайты болгарских государственных учреждений, установлено. Сарафов заявил, что это лицо находится не на территории Болгарии, а его адрес - на территории России", - передает агентство.В субботу Болгарское национальное радио со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщило о DDoS-атаке, совершенной на сайт администрации президента. Отмечалось, что прокуратура Софии начала расследование произошедшего.
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в мире, болгария, россия, софия (город)
В мире, Болгария, Россия, София (город)
17:25 16.10.2022
 
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России

Прокуратура Болгарии считает, что совершивший атаку на госсайты находится в России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Болгарии считает, что лицо, совершившее в субботу кибератаку на сайты государственных учреждений страны, находится в России, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, также являющийся директором Национальной следственной службы, сообщил БТА в воскресенье, что лицо, совершившее кибератаку на вебсайты болгарских государственных учреждений, установлено. Сарафов заявил, что это лицо находится не на территории Болгарии, а его адрес - на территории России", - передает агентство.
В субботу Болгарское национальное радио со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщило о DDoS-атаке, совершенной на сайт администрации президента. Отмечалось, что прокуратура Софии начала расследование произошедшего.
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