https://ria.ru/20221016/bolgariya-1824433621.html
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России - РИА Новости, 16.10.2022
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России
Прокуратура Болгарии считает, что лицо, совершившее в субботу кибератаку на сайты государственных учреждений страны, находится в России, передает Болгарское... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:25
2022-10-16T17:25
2022-10-16T17:25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Болгарии считает, что лицо, совершившее в субботу кибератаку на сайты государственных учреждений страны, находится в России, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА)."Заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, также являющийся директором Национальной следственной службы, сообщил БТА в воскресенье, что лицо, совершившее кибератаку на вебсайты болгарских государственных учреждений, установлено. Сарафов заявил, что это лицо находится не на территории Болгарии, а его адрес - на территории России", - передает агентство.В субботу Болгарское национальное радио со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщило о DDoS-атаке, совершенной на сайт администрации президента. Отмечалось, что прокуратура Софии начала расследование произошедшего.
https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823414175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, софия (город)
В мире, Болгария, Россия, София (город)
Прокуратура Болгарии считает, что госсайты атаковали из России
Прокуратура Болгарии считает, что совершивший атаку на госсайты находится в России