https://ria.ru/20221016/boeviki-1824471534.html

Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*

Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ* - РИА Новости, 16.10.2022

Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*

Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:06

2022-10-16T22:06

2022-10-16T22:06

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он уточнил, что в ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь "спящих" ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Деръа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГ* в населенном пункте Джасим) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Ракка).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

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