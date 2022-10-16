Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*
Военные России и Сирии ликвидировали боевиков ИГ, причастных к подрыву автобуса в Дамаске
Российские военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Российской группировкой во взаимодействии с подразделениями госбезопасности и вооруженных сил САР в населенном пункте Джасим провинции Деръа на юге Сирийской Арабской Республики проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими 4 танковой дивизии ВС САР в населенном пункте Сабура провинции Дамаск, в результате которого погибли 19 и получили ранения 22 человека", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что в ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь "спящих" ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Деръа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГ* в населенном пункте Джасим) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Ракка).
* Запрещенная в России террористическая организация.
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