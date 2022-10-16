Рейтинг@Mail.ru
Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ* - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/boeviki-1824471534.html
Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*
Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ* - РИА Новости, 16.10.2022
Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*
Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:06
2022-10-16T22:06
в мире
россия
дамаск (город)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/77/1518467750_0:190:2200:1428_1920x0_80_0_0_1f745bac0ab671bc5496c57e7213ede3.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он уточнил, что в ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь "спящих" ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Деръа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГ* в населенном пункте Джасим) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Ракка).* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html
россия
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/77/1518467750_120:0:2024:1428_1920x0_80_0_0_3016a15a0ddfe37de62d0ae8f0d2bb7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дамаск (город), сирия
В мире, Россия, Дамаск (город), Сирия
22:06 16.10.2022
 
Российские и сирийские военные провели операцию по ликвидации боевиков ИГ*

Военные России и Сирии ликвидировали боевиков ИГ, причастных к подрыву автобуса в Дамаске

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные в Сирии
Российские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военные РФ и Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

"Российской группировкой во взаимодействии с подразделениями госбезопасности и вооруженных сил САР в населенном пункте Джасим провинции Деръа на юге Сирийской Арабской Республики проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГ*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими 4 танковой дивизии ВС САР в населенном пункте Сабура провинции Дамаск, в результате которого погибли 19 и получили ранения 22 человека", - сказал Егоров на брифинге.

Он уточнил, что в ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь "спящих" ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Деръа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГ* в населенном пункте Джасим) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГ* в провинции Ракка).
* Запрещенная в России террористическая организация.
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 22:12Война в Сирии
ВКС России уничтожили объекты "ан-Нусры"* в Сирии
 
В миреРоссияДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала