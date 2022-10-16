https://ria.ru/20221016/aviatsiya-1824415610.html

В Белоруссию начала поступать авиация из состава региональной группировки

В Белоруссию начала поступать авиация из состава региональной группировки - РИА Новости, 16.10.2022

В Белоруссию начала поступать авиация из состава региональной группировки

В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщило в воскресенье белорусское... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:19

2022-10-16T15:19

2022-10-16T20:03

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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщило в воскресенье белорусское Министерство обороны."В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.В республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в белорусско-российскую региональную группировку войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее девяти тысяч человек, передислокация займет несколько дней. Основа региональной группировки войск — белорусская армия по штату мирного времени.

https://radiosputnik.ria.ru/20221016/granitsa-1824391401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, в мире