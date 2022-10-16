15:19 16.10.2022 (обновлено: 20:03 16.10.2022)
В Белоруссию начала поступать авиация из состава региональной группировки
В Белоруссию начала прибывать российская авиация из состава региональной группировки
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщило в воскресенье белорусское Министерство обороны.
"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
В республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в белорусско-российскую региональную группировку войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее девяти тысяч человек, передислокация займет несколько дней. Основа региональной группировки войск — белорусская армия по штату мирного времени.