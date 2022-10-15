https://ria.ru/20221015/zdorove-1824226656.html
Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна
Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна - РИА Новости, 15.10.2022
Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна
Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T04:53
2022-10-15T04:53
2022-10-15T04:58
общество
москва
георгий костюк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк.Он отметил, что сон – один из мощнейших регуляторов состояния."Поэтому если мы нормализуем сон, то, скорее всего, мы быстро выйдем из психического неблагополучия. Поэтому нужно обязательно, чтобы сон был здоровым – достаточное по продолжительности время во сне, желательно, чтобы сон начинался по формуле "засыпаю сегодня – просыпаюсь завтра". Очень важно соблюдать интернет-гигиену – постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха – и все будет хорошо", - подчеркнул психиатр.По словам врача, депрессией как заболеванием болеют не так много людей, и депрессиям больше подвержены женщины, а также люди мнительные и тревожные.При этом Костюк отметил, что человек един, и его психическое, душевное состояние неотделимо от физического и имеет прямое отношение друг к другу. И не только психическое состояние влияет на физическое, но и соматическое заболевание тоже влияет на психическое благополучие и психическое состояние."К классическим психосоматическим заболеваниям относится и бронхиальная астма, и артериальная гипертензия, и ряд других, где в основе развития заболевания очень значительную роль играет психический фактор – стресс, тревога, напряжение. Многие соматические заболевания приводят к тревоге, иногда страху тяжелой болезни, и это уже влияние в противоположную сторону, когда соматические заболевания ухудшают наше психическое здоровье", - отметил собеседник агентства.Психиатр уточнил, что очень часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей, тревогой, бывает, что человек испытывает неблагополучие, например, в области грудной клетки, сердца, затрудненное дыхание, нехватку воздуха, головные боли, но у него нет болезней сердца и органов дыхания."Все эти проявления могут быть обусловлены его психическим состоянием, поэтому в некоторых случаях человеку с такими проявлениями требуется не кардиолог, пульмонолог или невролог, а психолог, психотерапевт или психиатр", - отметил он.
https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html
https://ria.ru/20220726/son-1805151940.html
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общество, москва, георгий костюк
Общество, Москва, Георгий Костюк
04:53 15.10.2022 (обновлено: 04:58 15.10.2022)
Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна
Главный психиатр Москвы: нарушение сна является индикатором психического неблагополучия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
"Одним из первых проявлений психического неблагополучия – мы говорим о тревожно-депрессивных расстройствах, связанных со стрессом, – является нарушение сна. Оно может проявляться в форме и затрудненного засыпания. Бывает так, что быстро засыпает, но потом ночью просыпается и не может уснуть, или ранние пробуждения, когда за несколько часов до будильника он просыпается, не может уснуть, и потом полдня разбитый, не может собраться. Расстройство сна – это один из чувствительных индикаторов, который указывает на то, что есть неблагополучие", - сказал Костюк.
Он отметил, что сон – один из мощнейших регуляторов состояния.
"Поэтому если мы нормализуем сон, то, скорее всего, мы быстро выйдем из психического неблагополучия. Поэтому нужно обязательно, чтобы сон был здоровым – достаточное по продолжительности время во сне, желательно, чтобы сон начинался по формуле "засыпаю сегодня – просыпаюсь завтра". Очень важно соблюдать интернет-гигиену – постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха – и все будет хорошо", - подчеркнул психиатр.
По словам врача, депрессией как заболеванием болеют не так много людей, и депрессиям больше подвержены женщины, а также люди мнительные и тревожные.
При этом Костюк отметил, что человек един, и его психическое, душевное состояние неотделимо от физического и имеет прямое отношение друг к другу. И не только психическое состояние влияет на физическое, но и соматическое заболевание тоже влияет на психическое благополучие и психическое состояние.
"К классическим психосоматическим заболеваниям относится и бронхиальная астма, и артериальная гипертензия, и ряд других, где в основе развития заболевания очень значительную роль играет психический фактор – стресс, тревога, напряжение. Многие соматические заболевания приводят к тревоге, иногда страху тяжелой болезни, и это уже влияние в противоположную сторону, когда соматические заболевания ухудшают наше психическое здоровье", - отметил собеседник агентства.
Психиатр уточнил, что очень часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей, тревогой, бывает, что человек испытывает неблагополучие, например, в области грудной клетки, сердца, затрудненное дыхание, нехватку воздуха, головные боли, но у него нет болезней сердца и органов дыхания.
"Все эти проявления могут быть обусловлены его психическим состоянием, поэтому в некоторых случаях человеку с такими проявлениями требуется не кардиолог, пульмонолог или невролог, а психолог, психотерапевт или психиатр", - отметил он.