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Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022
Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Киевом Запорожье. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T00:59
2022-10-15T00:59
2022-10-15T01:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
киев
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Киевом Запорожье."В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы", - написал он в своем канале в Telegram.Он добавил, что слышна работа ПВО, "в нескольких районах города сейчас сильный пожар, и видны столпы дыма".
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владимир рогов, киев, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Киев, Запорожье, Запорожская область
00:59 15.10.2022 (обновлено: 01:00 15.10.2022)
Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Запорожье