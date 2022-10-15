https://ria.ru/20221015/zaporozhe-1824220332.html

Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022

Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Киевом Запорожье. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:59

2022-10-15T00:59

2022-10-15T01:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

киев

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Киевом Запорожье."В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы", - написал он в своем канале в Telegram.Он добавил, что слышна работа ПВО, "в нескольких районах города сейчас сильный пожар, и видны столпы дыма".

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владимир рогов, киев, запорожье, запорожская область