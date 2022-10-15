08:14 15.10.2022 (обновлено: 18:16 15.10.2022)
Японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила пересмотреть дело
Приговоренная к казни японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила о пересмотре дела
Тисако Какэхи, прозванная Черной Вдовой, у здания суда в Киото, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Японка Тисако Какэхи, приговоренная в 2017 году к смертной казни по обвинению в убийстве четырех мужчин ради наследства, настаивает на пересмотре ее дела.
Для своих убийств Тисако использовала цианистый калий. Женщину окрестили прозвищем Черная Вдова, в Японии ее часто сравнивают с персонажем детективного романа "Профессиональная вторая жена", поскольку ее жертвами, как правило, становились пожилые вдовцы.
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По данным агентства Киодо, прошение женщины было подано в субботу в окружной суд Киото.
Тисако Какэхи 75 лет. Суд по ее делу начался в июне 2017-го, а смертный приговор был вынесен в ноябре того же года. Всего ее подозревали в убийстве более десяти мужчин. Обвинения были предъявлены по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента убийств, и недостаточности улик до суда дошли только четыре дела.
Одно из них — об убийстве ее последнего мужа Исао Какэхи. Он умер через месяц после заключения брака с Тисако. С еще тремя жертвами женщина, которая пользовалась услугами 20 брачных агентств, познакомилась через официальные службы знакомств. Со многими мужчинами она общалась параллельно, подыскивая новую жертву еще при жизни предыдущего партнера.
После смерти супругов в руки Тисако Какэхи в общей сложности перешло около одного миллиарда иен (порядка десяти миллионов долларов по курсу того времени).