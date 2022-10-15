https://ria.ru/20221015/yaponiya-1824233140.html

Японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила пересмотреть дело

Японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила пересмотреть дело - РИА Новости, 15.10.2022

Японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила пересмотреть дело

Японка Тисако Какэхи, приговоренная в 2017 году к смертной казни по обвинению в убийстве четырех мужчин ради наследства, настаивает на пересмотре ее дела. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:14

2022-10-15T08:14

2022-10-15T18:16

в мире

япония

киото (префектура)

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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Японка Тисако Какэхи, приговоренная в 2017 году к смертной казни по обвинению в убийстве четырех мужчин ради наследства, настаивает на пересмотре ее дела.Для своих убийств Тисако использовала цианистый калий. Женщину окрестили прозвищем Черная Вдова, в Японии ее часто сравнивают с персонажем детективного романа "Профессиональная вторая жена", поскольку ее жертвами, как правило, становились пожилые вдовцы.По данным агентства Киодо, прошение женщины было подано в субботу в окружной суд Киото.Тисако Какэхи 75 лет. Суд по ее делу начался в июне 2017-го, а смертный приговор был вынесен в ноябре того же года. Всего ее подозревали в убийстве более десяти мужчин. Обвинения были предъявлены по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента убийств, и недостаточности улик до суда дошли только четыре дела.Одно из них — об убийстве ее последнего мужа Исао Какэхи. Он умер через месяц после заключения брака с Тисако. С еще тремя жертвами женщина, которая пользовалась услугами 20 брачных агентств, познакомилась через официальные службы знакомств. Со многими мужчинами она общалась параллельно, подыскивая новую жертву еще при жизни предыдущего партнера.После смерти супругов в руки Тисако Какэхи в общей сложности перешло около одного миллиарда иен (порядка десяти миллионов долларов по курсу того времени).

https://ria.ru/20171107/1508314159.html

https://ria.ru/20220726/yaponiya-1804921989.html

япония

киото (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, киото (префектура)