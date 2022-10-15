Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью
Посылки с гумпомощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в ЕАО
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня нашим военнослужащим в Еврейской автономной области, призванным в рамках частичной мобилизации, передали посылки с гуманитарной помощью, отправленные штабом по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!". В посылках - предметы первой необходимости для комфортного несения службы в дополнение к военной экипировке, которая выдается в воинских частях. Бойцы благодарят якутян, всех, кто оказывает им поддержку в службе", - приводятся в сообщении слова постоянного представителя Якутии по ДФО Кима Борисова.
Борисов отметил, что в ЕАО призывники обеспечены нормальными бытовыми условиями и питанием.
"У бойцов есть все для успешной подготовки, совершенствования военных навыков", - сказал он.
Ранее более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.