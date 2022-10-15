https://ria.ru/20221015/yakutiya-1824289899.html

Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью

Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью - РИА Новости, 15.10.2022

Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью

Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:52

2022-10-15T15:52

2022-10-15T15:52

еврейская автономная область

приморский край

якутск

частичная мобилизация в россии

безопасность

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ЯКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Сегодня нашим военнослужащим в Еврейской автономной области, призванным в рамках частичной мобилизации, передали посылки с гуманитарной помощью, отправленные штабом по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!". В посылках - предметы первой необходимости для комфортного несения службы в дополнение к военной экипировке, которая выдается в воинских частях. Бойцы благодарят якутян, всех, кто оказывает им поддержку в службе", - приводятся в сообщении слова постоянного представителя Якутии по ДФО Кима Борисова.Борисов отметил, что в ЕАО призывники обеспечены нормальными бытовыми условиями и питанием."У бойцов есть все для успешной подготовки, совершенствования военных навыков", - сказал он.Ранее более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.

https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824276943.html

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html

еврейская автономная область

приморский край

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

еврейская автономная область, приморский край, якутск, частичная мобилизация в россии, безопасность