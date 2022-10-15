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Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью - РИА Новости, 15.10.2022
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Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью
Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью - РИА Новости, 15.10.2022
Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью
Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:52
2022-10-15T15:52
еврейская автономная область
приморский край
якутск
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ЯКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Сегодня нашим военнослужащим в Еврейской автономной области, призванным в рамках частичной мобилизации, передали посылки с гуманитарной помощью, отправленные штабом по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!". В посылках - предметы первой необходимости для комфортного несения службы в дополнение к военной экипировке, которая выдается в воинских частях. Бойцы благодарят якутян, всех, кто оказывает им поддержку в службе", - приводятся в сообщении слова постоянного представителя Якутии по ДФО Кима Борисова.Борисов отметил, что в ЕАО призывники обеспечены нормальными бытовыми условиями и питанием."У бойцов есть все для успешной подготовки, совершенствования военных навыков", - сказал он.Ранее более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824276943.html
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html
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еврейская автономная область, приморский край, якутск, частичная мобилизация в россии, безопасность
Еврейская автономная область, Приморский край, Якутск, Частичная мобилизация в России, Безопасность
15:52 15.10.2022
 
Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью

Посылки с гумпомощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в ЕАО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Посылки с гуманитарной помощью от земляков доставили мобилизованным якутянам в воинской части в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня нашим военнослужащим в Еврейской автономной области, призванным в рамках частичной мобилизации, передали посылки с гуманитарной помощью, отправленные штабом по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!". В посылках - предметы первой необходимости для комфортного несения службы в дополнение к военной экипировке, которая выдается в воинских частях. Бойцы благодарят якутян, всех, кто оказывает им поддержку в службе", - приводятся в сообщении слова постоянного представителя Якутии по ДФО Кима Борисова.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
14:41
В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
Борисов отметил, что в ЕАО призывники обеспечены нормальными бытовыми условиями и питанием.
"У бойцов есть все для успешной подготовки, совершенствования военных навыков", - сказал он.
Ранее более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
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Еврейская автономная областьПриморский крайЯкутскЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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