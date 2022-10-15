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В Турции выросло число погибших при взрыве на шахте

В Турции выросло число погибших при взрыве на шахте - РИА Новости, 15.10.2022

В Турции выросло число погибших при взрыве на шахте

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 22, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:18

2022-10-15T00:18

2022-10-15T00:27

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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 22, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 14 погибших."Число погибших составляет 22 человека, ранения получили 17 человек" - написал Коджа в Twitter.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.

https://ria.ru/20221014/shakhta-1824186078.html

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в мире, турция