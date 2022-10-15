https://ria.ru/20221015/vooruzhenie-1824324852.html

Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется

Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется - РИА Новости, 15.10.2022

Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется

Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине, включая планируемые поставки "ключевых" вооружений, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T19:34

2022-10-15T19:34

2022-10-15T19:34

специальная военная операция на украине

патрик райдер

сергей лавров

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине, включая планируемые поставки "ключевых" вооружений, заявил в субботу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Киеву."Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя", - написал Райдер на своей странице в Twitter.Заявление представителя Пентагона было сделано на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине.Как сообщал ранее в субботу Fox News со ссылкой на собеседников, в Вашингтоне также растет обеспокоенность по поводу возможной конфронтации с Россией. По данным телеканала, Вашингтон намерен замедлить поставки современных орудий на Украину, включая системы РЗСО HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, ЗРК Stinger и гаубицы M-777.США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823863598.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патрик райдер, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, javelin (птрк)