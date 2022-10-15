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Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/vooruzhenie-1824324852.html
Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется
Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется - РИА Новости, 15.10.2022
Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется
Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине, включая планируемые поставки "ключевых" вооружений, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T19:34
2022-10-15T19:34
специальная военная операция на украине
патрик райдер
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине, включая планируемые поставки "ключевых" вооружений, заявил в субботу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Киеву."Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя", - написал Райдер на своей странице в Twitter.Заявление представителя Пентагона было сделано на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине.Как сообщал ранее в субботу Fox News со ссылкой на собеседников, в Вашингтоне также растет обеспокоенность по поводу возможной конфронтации с Россией. По данным телеканала, Вашингтон намерен замедлить поставки современных орудий на Украину, включая системы РЗСО HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, ЗРК Stinger и гаубицы M-777.США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
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патрик райдер, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Javelin (ПТРК)
19:34 15.10.2022
 
Пентагон заявил, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется

Пентагон: США будут поддерживать Киев сколько потребуется, включая "ключевые" вооружения

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине, включая планируемые поставки "ключевых" вооружений, заявил в субботу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Киеву.
"Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя", - написал Райдер на своей странице в Twitter.
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Заявление представителя Пентагона было сделано на фоне сообщений о том, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине.
Как сообщал ранее в субботу Fox News со ссылкой на собеседников, в Вашингтоне также растет обеспокоенность по поводу возможной конфронтации с Россией. По данным телеканала, Вашингтон намерен замедлить поставки современных орудий на Украину, включая системы РЗСО HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, ЗРК Stinger и гаубицы M-777.
США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеПатрик РайдерСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОJavelin (ПТРК)
 
 
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