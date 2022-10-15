https://ria.ru/20221015/vokzal-1824265481.html

Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года

Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года - РИА Новости, 15.10.2022

Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года

Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к лету 2023 года, готовность объекта составляет 70%, заявил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:18

2022-10-15T13:18

2022-10-15T13:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к лету 2023 года, готовность объекта составляет 70%, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Работы идут по плану. Еще раз повторю, что к лету следующего года объект будет полностью сдан с благоустройством прилегающей территории, с созданием удобных пешеходных связей, с прилегающими объектами, такими как "Остров мечты", станции метро. Это все тоже будет сделано в рамках этого проекта", - рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что одна из основных задач реставрационных работ - вернуть объекту тот вид, который задумывался архитекторами по изначальному плану."Работы идут полным ходом, будет проведено благоустройство, мы практически полностью поменяем причальную инфраструктуру для того, чтобы речные суда, когда будут причаливать, могли получить электричество с берега, воду и, соответственно, не загрязняли прилегающую акваторию", - сообщил Ликсутов.Он отметил, что готовность объекта составляет около 70%. Основные работы уже сделаны, сейчас проводится работы по внешней и внутренней отделке и прокладка коммуникаций.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, максим ликсутов , москва