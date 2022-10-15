https://ria.ru/20221015/vokzal-1824265481.html
Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года
Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года - РИА Новости, 15.10.2022
Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года
Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к лету 2023 года, готовность объекта составляет 70%, заявил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:18
2022-10-15T13:18
2022-10-15T13:18
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общество
максим ликсутов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к лету 2023 года, готовность объекта составляет 70%, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Работы идут по плану. Еще раз повторю, что к лету следующего года объект будет полностью сдан с благоустройством прилегающей территории, с созданием удобных пешеходных связей, с прилегающими объектами, такими как "Остров мечты", станции метро. Это все тоже будет сделано в рамках этого проекта", - рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что одна из основных задач реставрационных работ - вернуть объекту тот вид, который задумывался архитекторами по изначальному плану."Работы идут полным ходом, будет проведено благоустройство, мы практически полностью поменяем причальную инфраструктуру для того, чтобы речные суда, когда будут причаливать, могли получить электричество с берега, воду и, соответственно, не загрязняли прилегающую акваторию", - сообщил Ликсутов.Он отметил, что готовность объекта составляет около 70%. Основные работы уже сделаны, сейчас проводится работы по внешней и внутренней отделке и прокладка коммуникаций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, максим ликсутов , москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Максим Ликсутов , Москва
Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года
Заммэра Ликсутов: Южный речной вокзал в Москве планируют открыть к лету 2023 года
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к лету 2023 года, готовность объекта составляет 70%, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Работы идут по плану. Еще раз повторю, что к лету следующего года объект будет полностью сдан с благоустройством прилегающей территории, с созданием удобных пешеходных связей, с прилегающими объектами, такими как "Остров мечты", станции метро. Это все тоже будет сделано в рамках этого проекта", - рассказал Ликсутов
.
Заммэра отметил, что одна из основных задач реставрационных работ - вернуть объекту тот вид, который задумывался архитекторами по изначальному плану.
"Работы идут полным ходом, будет проведено благоустройство, мы практически полностью поменяем причальную инфраструктуру для того, чтобы речные суда, когда будут причаливать, могли получить электричество с берега, воду и, соответственно, не загрязняли прилегающую акваторию", - сообщил Ликсутов.
Он отметил, что готовность объекта составляет около 70%. Основные работы уже сделаны, сейчас проводится работы по внешней и внутренней отделке и прокладка коммуникаций.