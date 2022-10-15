https://ria.ru/20221015/vengriya-1824283964.html
Орбан заявил, что Венгрии нужна дееспособная армия для сдерживания
Орбан заявил, что Венгрии нужна дееспособная армия для сдерживания - РИА Новости, 15.10.2022
Орбан заявил, что Венгрии нужна дееспособная армия для сдерживания
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы, потому что надо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:24
2022-10-15T15:24
2022-10-15T15:24
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы, потому что надо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы."Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне. Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться", - сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев.На церемонии была также представлена немецкая боевая машина Lynx, в оснащение которой входят, в том числе, пулемет и противотанковая ракета. По данным министерства обороны, до 2023 года немецким концерном в страну будет поставлено 46 машин, а до 2029 года 172 машины будут уже производиться в Венгрии.Ранее Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
https://ria.ru/20221011/putin-1823160819.html
https://ria.ru/20220926/orban-1819548747.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, европа, сша
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Европа, США
Орбан заявил, что Венгрии нужна дееспособная армия для сдерживания
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы
БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы, потому что надо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы.
"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне. Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться", - сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев.
На церемонии была также представлена немецкая боевая машина Lynx, в оснащение которой входят, в том числе, пулемет и противотанковая ракета. По данным министерства обороны, до 2023 года немецким концерном в страну будет поставлено 46 машин, а до 2029 года 172 машины будут уже производиться в Венгрии.
Ранее Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США
в сфере обороны.