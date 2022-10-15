https://ria.ru/20221015/uolles-1824327124.html

СМИ спрогнозировали отставку главы Минобороны Британии

СМИ спрогнозировали отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 15.10.2022

СМИ спрогнозировали отставку главы Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если новый глава минфина Джереми Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:06

2022-10-15T20:06

2022-10-15T20:06

в мире

бен уоллес

великобритания

джереми хант

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если новый глава минфина Джереми Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы, сообщает телеканал Sky News.Ранее Хант заявил, что властям, в частности, минобороны, придется принимать "жесткие решения" по расходам. Он также допустил, что Лондон не увеличит траты на оборону до 3% от размера ВВП к 2030 году, как было обещано премьером Лиз Трасс.По мнению телеканала, отказ от обязательства Трасс, скорее всего, будет означать отставку Уоллеса."На вопрос, будет ли любое отступление от целей расходов на оборону причиной отставки, источник в сфере обороны заявил, что Уоллес будет требовать от премьер-министра выполнения взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html

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в мире, бен уоллес, великобритания, джереми хант