В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре
В Новой Каховке назвали заявления Киева об ужасах ударов по инфраструктуре циничными
© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку ракетами в количестве до 120 штук в сутки, ударами повреждено около 350 домов и мирная инфраструктура, говорить на этом фоне об ужасах ударов по украинской инфраструктуре цинично, заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.
"Вот вы можете представить – 120 ракет за сутки прилетает сюда, в этот маленький город. Или 74 высокоточные ракеты HIMARS за пять часов. 11 часов сирены (воздушной тревоги в сутки). Говорить на этом фоне о каких-то ужасах (высокоточных ударов по инфраструктуре на Украине) цинично и некорректно. Все эти удары (украинских войск) нацелены на мирную инфраструктуру. Каховская ГЭС – очевидно мирная. Может ее повреждение привести к техногенной катастрофе? Очевидно, что может. Каховский магистральный канал неоднократно подвергался ударам. Северо-Крымский канал – очевидно. Цели мы понимаем, зачем это делается", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Новая Каховка, плотина и ГЭС, заводы и жилые районы ежедневно на протяжении нескольких месяцев подвергаются ракетным обстрелам украинских войск. ранее глава администрации Леонтьев отмечал, что при такой интенсивности ударов без прикрытия ПВО горд уже был бы разрушен.