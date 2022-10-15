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В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824300819.html
В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре
В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре - РИА Новости, 15.10.2022
В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре
Украинские войска обстреливают Новую Каховку ракетами в количестве до 120 штук в сутки, ударами повреждено около 350 домов и мирная инфраструктура, говорить на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:55
2022-10-15T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку ракетами в количестве до 120 штук в сутки, ударами повреждено около 350 домов и мирная инфраструктура, говорить на этом фоне об ужасах ударов по украинской инфраструктуре цинично, заявил глава администрации города Владимир Леонтьев."Вот вы можете представить – 120 ракет за сутки прилетает сюда, в этот маленький город. Или 74 высокоточные ракеты HIMARS за пять часов. 11 часов сирены (воздушной тревоги в сутки). Говорить на этом фоне о каких-то ужасах (высокоточных ударов по инфраструктуре на Украине) цинично и некорректно. Все эти удары (украинских войск) нацелены на мирную инфраструктуру. Каховская ГЭС – очевидно мирная. Может ее повреждение привести к техногенной катастрофе? Очевидно, что может. Каховский магистральный канал неоднократно подвергался ударам. Северо-Крымский канал – очевидно. Цели мы понимаем, зачем это делается", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Новая Каховка, плотина и ГЭС, заводы и жилые районы ежедневно на протяжении нескольких месяцев подвергаются ракетным обстрелам украинских войск. ранее глава администрации Леонтьев отмечал, что при такой интенсивности ударов без прикрытия ПВО горд уже был бы разрушен.
https://ria.ru/20221015/kakhovka-1824296979.html
новая каховка
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Киев, Украина
16:55 15.10.2022
 
В Новой Каховке раскритиковали заявления Киева об ударах по инфраструктуре

В Новой Каховке назвали заявления Киева об ужасах ударов по инфраструктуре циничными

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку ракетами в количестве до 120 штук в сутки, ударами повреждено около 350 домов и мирная инфраструктура, говорить на этом фоне об ужасах ударов по украинской инфраструктуре цинично, заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.
"Вот вы можете представить – 120 ракет за сутки прилетает сюда, в этот маленький город. Или 74 высокоточные ракеты HIMARS за пять часов. 11 часов сирены (воздушной тревоги в сутки). Говорить на этом фоне о каких-то ужасах (высокоточных ударов по инфраструктуре на Украине) цинично и некорректно. Все эти удары (украинских войск) нацелены на мирную инфраструктуру. Каховская ГЭС – очевидно мирная. Может ее повреждение привести к техногенной катастрофе? Очевидно, что может. Каховский магистральный канал неоднократно подвергался ударам. Северо-Крымский канал – очевидно. Цели мы понимаем, зачем это делается", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Новая Каховка, плотина и ГЭС, заводы и жилые районы ежедневно на протяжении нескольких месяцев подвергаются ракетным обстрелам украинских войск. ранее глава администрации Леонтьев отмечал, что при такой интенсивности ударов без прикрытия ПВО горд уже был бы разрушен.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
16:32Специальная военная операция на Украине
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаКиевУкраина
 
 
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