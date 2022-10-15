Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
CASC: Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-36"
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
Космический аппарат. Архивное фото
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-36" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся в 3.12 по местному времени (22.12 мск пятницы) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.
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Спутники "Яогань" в основном предназначены для проведения научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 444-й пуск.
В 2021 году Китай установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в прошлом году достигло 55. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году. Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.
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