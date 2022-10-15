https://ria.ru/20221015/sputnik-1824228207.html

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 15.10.2022

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-36" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T06:50

2022-10-15T06:50

2022-10-15T06:50

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ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-36" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Пуск состоялся в 3.12 по местному времени (22.12 мск пятницы) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.Спутники "Яогань" в основном предназначены для проведения научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 444-й пуск.В 2021 году Китай установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в прошлом году достигло 55. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году. Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.

https://ria.ru/20211226/kosmos-1765521479.html

https://ria.ru/20220520/sputnik-1789757409.html

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в мире, китай, сычуань, сша