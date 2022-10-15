https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824297515.html

За Киев воюют все менее подготовленные наемники, заявил советник главы ДНР

За Киев воюют все менее подготовленные наемники, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 15.10.2022

За Киев воюют все менее подготовленные наемники, заявил советник главы ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал РИА Новости о тенденции на ухудшение уровня профессионализма иностранцев, воюющих на стороне... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:34

2022-10-15T16:34

2022-10-15T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

владимир путин

украина

донбасс

россия

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал РИА Новости о тенденции на ухудшение уровня профессионализма иностранцев, воюющих на стороне киевского режима.С его слов, наемники на поле боя в любой войне имеют высокую ценность, однако сейчас в зоне проведения спецоперации РФ все чаще встречаются неподготовленный иностранный контингент."Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника … утром на месте обнаружили 4 трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? Любой разведчик предполагает, что территория, по которой он идет, будет заминирована. Не заметить растяжки? Ну, я понимаю, что это возможно, но они были достаточно простыми … И вся группа погибла. То есть это вопрос непрофессионализма", - рассказал Гагин.По его словам, выучка наёмников противника в начале спецоперации была выше на порядок, но со временем профессионалы стали разочаровываться в заказчике и уезжать, а их место заняли "авантюристы и искатели приключений".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221014/naemniki-1823876932.html

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

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донбасс

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Советник главы ДНР Ян Гагин о непрофессионализме разведгрупп ВСУ На стороне Киева стали воевать все менее подготовленные наёмники, авантюристы и искатели приключений, их непрофессионализм виден разведгруппам, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин 2022-10-15T16:34 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ян гагин, владимир путин, украина, донбасс, россия