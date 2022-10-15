https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html

В Донбасс отправились мобилизованные из Омской области

В Донбасс отправились мобилизованные из Омской области - РИА Новости, 15.10.2022

В Донбасс отправились мобилизованные из Омской области

Мобилизованных мужчин проводили из 242-го учебного центра ВДВ в Омской области к местам решения боевых задач в рамках спецоперации, рассказал губернатор региона РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:46

2022-10-15T14:46

2022-10-15T14:46

специальная военная операция на украине

александр бурков

владимир путин

омская область

донбасс

россия

воздушно-десантные войска россии

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Мобилизованных мужчин проводили из 242-го учебного центра ВДВ в Омской области к местам решения боевых задач в рамках спецоперации, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале.Перед отправкой запасники вспомнили, как обращаться с оружием и военной техникой, прошли тактические и медицинские курсы. Программу подготовки значительно дополнили по сравнению с той, которую они проходили, будучи срочниками."В наших учебных центрах ребята работают с отдачей: занимаются физической подготовкой, обучаются тактической стрельбе и тактике ведения боевых действий. Думаю, бойцы, пройдя такое боевое слаживание и качественную подготовку, успешно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим", - отметил губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824257228.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824101596.html

омская область

донбасс

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Дарья Буймова

александр бурков, владимир путин, омская область, донбасс, россия, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии, безопасность