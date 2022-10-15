https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269212.html
Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении противник предпринимал попытки разведки боем, отброшен на исходные позиции, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:48
2022-10-15T13:48
2022-10-15T13:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергеевка
макеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении противник предпринимал попытки разведки боем, отброшен на исходные позиции, сообщает Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении украинские войска предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка в ЛНР, Новосадовое и Торское в ДНР. "В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, сергеевка, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергеевка, Макеевка, Вооруженные силы Украины
13:48 15.10.2022 (обновлено: 13:59 15.10.2022)
Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении