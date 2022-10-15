https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269212.html

Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.10.2022

Минобороны сообщило о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении противник предпринимал попытки разведки боем, отброшен на исходные позиции, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:48

2022-10-15T13:48

2022-10-15T13:59

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сергеевка

макеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении противник предпринимал попытки разведки боем, отброшен на исходные позиции, сообщает Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении украинские войска предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка в ЛНР, Новосадовое и Торское в ДНР. "В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html

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сергеевка

макеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сергеевка, макеевка, вооруженные силы украины