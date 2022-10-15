https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824268834.html
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:45
2022-10-15T13:45
2022-10-15T14:29
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:45 15.10.2022 (обновлено: 14:29 15.10.2022)
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: под Купянском российская артиллерия поразила позиции ВСУ на дальних подступах