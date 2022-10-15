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Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824268834.html
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:45
2022-10-15T14:29
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:45 15.10.2022 (обновлено: 14:29 15.10.2022)
 
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: под Купянском российская артиллерия поразила позиции ВСУ на дальних подступах

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкНанесение удара по позициям ВСУ
Нанесение удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Нанесение удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции", - говорится в сообщении.
Российские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
13:47Специальная военная операция на Украине
На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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