https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824268834.html

Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2022

Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:45

2022-10-15T13:45

2022-10-15T14:29

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Купянском направлении Киев наступательных действий не вел, артиллерия поражала украинские позиции на дальних подступах, сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность