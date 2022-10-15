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Тест на зрелость: молодежь назвала эмодзи, выдающие возраст - РИА Новости, 15.10.2022
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Тест на зрелость: молодежь назвала эмодзи, выдающие возраст
Тест на зрелость: молодежь назвала эмодзи, выдающие возраст - РИА Новости, 15.10.2022
Тест на зрелость: молодежь назвала эмодзи, выдающие возраст
Зумеры — представители поколения, родившегося в конце 1990-х — начале 2010-х — назвали устаревшие эмодзи, которые все еще используют те, кто появился на свет в... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:30
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зумеры — представители поколения, родившегося в конце 1990-х — начале 2010-х — назвали устаревшие эмодзи, которые все еще используют те, кто появился на свет в промежутке 1946 по 1964 год (бумеры), пишет Daily Mail. Они объяснили, почему эти смайлики их раздражают.Больше всего они раскритиковали знак "большой палец вверх". По их мнению, он выглядит грубо и выражает пассивную агрессию. Нынешние двадцатилетние считают, что использовать его — дурной тон. Особенно в рабочей переписке, если коллектив собрался неуступчивый и недружелюбный. "Потребовалось время, чтобы привыкнуть, что это изображение не означает, что коллеги злятся на меня", — СМИ цитирует 24-летнего пользователя. "Большой палец вверх" сочли устаревшим 24 процента участников опроса, который в 2021 году провело агентство Perspectus Global. Он занял первую строчку рейтинга.Второе место среди неактуальных смайликов заняло "красное сердце", а третье — знак "ok".В исследовании участвовали 2000 жителей Британии в возрасте от 16 до 29 лет.
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новости культуры, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Стиль жизни
07:30 15.10.2022
 
Тест на зрелость: молодежь назвала эмодзи, выдающие возраст

Зумеры раскритиковали смайлик "большой палец вверх", любимый старшими поколениями

© AFP 2022 / Miguel MedinaЭмодзи на экранах смартфонов
Эмодзи на экранах смартфонов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зумеры — представители поколения, родившегося в конце 1990-х — начале 2010-х — назвали устаревшие эмодзи, которые все еще используют те, кто появился на свет в промежутке 1946 по 1964 год (бумеры), пишет Daily Mail. Они объяснили, почему эти смайлики их раздражают.
Больше всего они раскритиковали знак "большой палец вверх". По их мнению, он выглядит грубо и выражает пассивную агрессию. Нынешние двадцатилетние считают, что использовать его — дурной тон. Особенно в рабочей переписке, если коллектив собрался неуступчивый и недружелюбный.
"Потребовалось время, чтобы привыкнуть, что это изображение не означает, что коллеги злятся на меня", — СМИ цитирует 24-летнего пользователя.
"Большой палец вверх" сочли устаревшим 24 процента участников опроса, который в 2021 году провело агентство Perspectus Global. Он занял первую строчку рейтинга.
Второе место среди неактуальных смайликов заняло "красное сердце", а третье — знак "ok".
В исследовании участвовали 2000 жителей Британии в возрасте от 16 до 29 лет.
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