https://ria.ru/20221015/shvetsiya-1824225535.html

СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам"

СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 15.10.2022

СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам"

Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T03:47

2022-10-15T03:47

2022-10-15T07:31

в мире

магдалена андерссон

швеция

мария захарова

северный поток

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Магдалену Андерссон и занимающегося этим делом прокурора Матса Юнгквиста.Ранее портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники сообщал, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на трубопроводах, теперь каждая из стран будет заниматься этим отдельно.В свою очередь, Юнгквист подтвердил, что все три страны уже ведут совместную работу в рамках расследования. Швеция, по его словам, отклонила предложение Евроюста о создании совместной следственной группы, так как это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению информации, которую Стокгольм считает конфиденциальной.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских газопроводах, по которым шли поставки в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод выразил намерение отказать России в участии в расследовании и установлении виновных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что без участие Москвы расследование терактов нельзя считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221013/snaryady-1823749359.html

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в мире, магдалена андерссон, швеция, мария захарова, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф