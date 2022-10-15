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СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 15.10.2022
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СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам"
СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 15.10.2022
СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам"
Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:47
2022-10-15T07:31
в мире
магдалена андерссон
швеция
мария захарова
северный поток
северный поток — 2
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Магдалену Андерссон и занимающегося этим делом прокурора Матса Юнгквиста.Ранее портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники сообщал, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на трубопроводах, теперь каждая из стран будет заниматься этим отдельно.В свою очередь, Юнгквист подтвердил, что все три страны уже ведут совместную работу в рамках расследования. Швеция, по его словам, отклонила предложение Евроюста о создании совместной следственной группы, так как это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению информации, которую Стокгольм считает конфиденциальной.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских газопроводах, по которым шли поставки в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод выразил намерение отказать России в участии в расследовании и установлении виновных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что без участие Москвы расследование терактов нельзя считать достоверным и объективным.
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в мире, магдалена андерссон, швеция, мария захарова, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф
В мире, Магдалена Андерссон, Швеция, Мария Захарова, Северный поток, Северный поток — 2, Генеральная прокуратура РФ
03:47 15.10.2022 (обновлено: 07:31 15.10.2022)
 
СМИ: в Швеции опровергли отказ сотрудничать по "Северным потокам"

Рейтер: Швеция сотрудничает с ФРГ и Данией в рамках расследования по "Северным потокам"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Магдалену Андерссон и занимающегося этим делом прокурора Матса Юнгквиста.
Ранее портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники сообщал, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на трубопроводах, теперь каждая из стран будет заниматься этим отдельно.
"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу", - заявила Андерссон в ответ на вопрос агентства о том, будет ли Швеция расследовать дело вместе с Данией и ФРГ.
В свою очередь, Юнгквист подтвердил, что все три страны уже ведут совместную работу в рамках расследования. Швеция, по его словам, отклонила предложение Евроюста о создании совместной следственной группы, так как это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению информации, которую Стокгольм считает конфиденциальной.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских газопроводах, по которым шли поставки в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод выразил намерение отказать России в участии в расследовании и установлении виновных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что без участие Москвы расследование терактов нельзя считать достоверным и объективным.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:21
Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания
 
В миреМагдалена АндерссонШвецияМария ЗахароваСеверный потокСеверный поток — 2Генеральная прокуратура РФ
 
 
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