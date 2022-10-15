https://ria.ru/20221015/pozhar-1824346367.html

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб - РИА Новости, 15.10.2022

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб

Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскреба в азиатской части Стамбула, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:05

2022-10-15T23:05

2022-10-15T23:31

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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскреба в азиатской части Стамбула, сообщил телеканал NTV.Инцидент произошел в районе Фикиртепе. Возгорание началось на нижних этажах 24-этажного дома, постепенно огонь охватил и верхние этажи. На место прибыли пожарные расчеты сразу из четырех районов города.Жильцов дома и ряда соседних зданий эвакуировали, сообщил телеканал. Огонь удалось потушить.Жительница дома, в котором начался пожар, сообщила РИА Новости, что ее семья успела выйти самостоятельно. "Выключилось электричество, и не успел включиться генератор, мы увидели черный дым на улице", — сказала собеседница агентства.Женщина сейчас вынужденно находится у друзей неподалеку на время, пока дом эвакуирован.

https://ria.ru/20221009/vzryv-1822657661.html

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире