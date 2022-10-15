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В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб - РИА Новости, 15.10.2022
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В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб
В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб - РИА Новости, 15.10.2022
В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб
Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскреба в азиатской части Стамбула, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:05
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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскреба в азиатской части Стамбула, сообщил телеканал NTV.Инцидент произошел в районе Фикиртепе. Возгорание началось на нижних этажах 24-этажного дома, постепенно огонь охватил и верхние этажи. На место прибыли пожарные расчеты сразу из четырех районов города.Жильцов дома и ряда соседних зданий эвакуировали, сообщил телеканал. Огонь удалось потушить.Жительница дома, в котором начался пожар, сообщила РИА Новости, что ее семья успела выйти самостоятельно. "Выключилось электричество, и не успел включиться генератор, мы увидели черный дым на улице", — сказала собеседница агентства.Женщина сейчас вынужденно находится у друзей неподалеку на время, пока дом эвакуирован.
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Стамбул, Турция, В мире
23:05 15.10.2022 (обновлено: 23:31 15.10.2022)
 
В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб

Мощный пожар охватил 24-этажный небоскреб в Стамбуле, жильцов эвакуировали

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскреба в азиатской части Стамбула, сообщил телеканал NTV.
Инцидент произошел в районе Фикиртепе. Возгорание началось на нижних этажах 24-этажного дома, постепенно огонь охватил и верхние этажи. На место прибыли пожарные расчеты сразу из четырех районов города.
Жильцов дома и ряда соседних зданий эвакуировали, сообщил телеканал. Огонь удалось потушить.
Жительница дома, в котором начался пожар, сообщила РИА Новости, что ее семья успела выйти самостоятельно.
"Выключилось электричество, и не успел включиться генератор, мы увидели черный дым на улице", — сказала собеседница агентства.
Женщина сейчас вынужденно находится у друзей неподалеку на время, пока дом эвакуирован.
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
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