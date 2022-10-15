https://ria.ru/20221015/pozhar-1824297415.html
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили - РИА Новости, 15.10.2022
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:34
2022-10-15T16:34
2022-10-15T16:36
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, угрозы распространения огня нет."Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
https://ria.ru/20221014/pozhar-1824197109.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
16:34 15.10.2022 (обновлено: 16:36 15.10.2022)
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Белгородский губернатор сообщил, что пожар на нефтебазе потушили