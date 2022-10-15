https://ria.ru/20221015/pozhar-1824273126.html
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве - РИА Новости, 15.10.2022
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве
Следователи проводят проверку по факту пожара в одноэтажном автосервисе в Сосенском поселении в Москве, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщает РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:15
2022-10-15T14:15
2022-10-15T14:16
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пожара в одноэтажном автосервисе в Сосенском поселении в Москве, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Ранее МЧС информировало о возгорании на площади около 50 квадратных метров в одноэтажном здании автосервиса, горел также припаркованный рядом бензовоз. Пожар потушен. В столичной прокуратуре сообщили, что двое мужчин были госпитализированы."Произошло возгорание припаркованного автомобиля, предназначенного для перевозки нефтепродуктов, пожар перекинулся на ближайшее строение, в котором располагается автосервис. В результате происшествия госпитализированы два человека, в том числе водитель автомобиля, он находится в реанимации. Следствием организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.На месте проводятся проверочные мероприятия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза.Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20221015/pozhar-1824242202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:15 15.10.2022 (обновлено: 14:16 15.10.2022)
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве, где пострадали два человека
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пожара в одноэтажном автосервисе в Сосенском поселении в Москве, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
Ранее МЧС
информировало о возгорании на площади около 50 квадратных метров в одноэтажном здании автосервиса, горел также припаркованный рядом бензовоз. Пожар потушен. В столичной прокуратуре сообщили, что двое мужчин были госпитализированы.
"Произошло возгорание припаркованного автомобиля, предназначенного для перевозки нефтепродуктов, пожар перекинулся на ближайшее строение, в котором располагается автосервис. В результате происшествия госпитализированы два человека, в том числе водитель автомобиля, он находится в реанимации. Следствием организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
На месте проводятся проверочные мероприятия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ
"производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".