https://ria.ru/20221015/pozhar-1824273126.html

СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве

СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве - РИА Новости, 15.10.2022

СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве

Следователи проводят проверку по факту пожара в одноэтажном автосервисе в Сосенском поселении в Москве, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщает РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:15

2022-10-15T14:15

2022-10-15T14:16

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту пожара в одноэтажном автосервисе в Сосенском поселении в Москве, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Ранее МЧС информировало о возгорании на площади около 50 квадратных метров в одноэтажном здании автосервиса, горел также припаркованный рядом бензовоз. Пожар потушен. В столичной прокуратуре сообщили, что двое мужчин были госпитализированы."Произошло возгорание припаркованного автомобиля, предназначенного для перевозки нефтепродуктов, пожар перекинулся на ближайшее строение, в котором располагается автосервис. В результате происшествия госпитализированы два человека, в том числе водитель автомобиля, он находится в реанимации. Следствием организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.На месте проводятся проверочные мероприятия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза.Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20221015/pozhar-1824242202.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)