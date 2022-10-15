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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:40
2022-10-15T09:40
общество
москва
погода
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня погоду в столице определяет антициклон, мы располагаемся на его окраине. Облаков будет довольно много, но, тем не менее, просветы в облачности тоже будут. Осадков мы не ожидаем. Максимальная температура в городе составит плюс 9-11 градусов, в области – плюс 7-12 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
09:40 15.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают переменную облачность и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня погоду в столице определяет антициклон, мы располагаемся на его окраине. Облаков будет довольно много, но, тем не менее, просветы в облачности тоже будут. Осадков мы не ожидаем. Максимальная температура в городе составит плюс 9-11 градусов, в области – плюс 7-12 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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