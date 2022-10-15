https://ria.ru/20221015/pogoda-1824241218.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:40

2022-10-15T09:40

2022-10-15T09:40

общество

москва

погода

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня погоду в столице определяет антициклон, мы располагаемся на его окраине. Облаков будет довольно много, но, тем не менее, просветы в облачности тоже будут. Осадков мы не ожидаем. Максимальная температура в городе составит плюс 9-11 градусов, в области – плюс 7-12 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода