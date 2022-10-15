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В Турции возросло число погибших при взрыве на шахте до 25 человек
В Турции возросло число погибших при взрыве на шахте до 25 человек - РИА Новости, 15.10.2022
В Турции возросло число погибших при взрыве на шахте до 25 человек
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 25, сообщили местные власти Бартына, где произошло ЧП. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:47
2022-10-15T01:47
2022-10-15T12:22
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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 25, сообщили местные власти Бартына, где произошло ЧП.Ранее сообщалось о 22 погибших."Число погибших составляет 25 человек", - говорится в сообщении властей в Twitter.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
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в мире, турция
01:47 15.10.2022 (обновлено: 12:22 15.10.2022)
В Турции возросло число погибших при взрыве на шахте до 25 человек
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 25 человек
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 25, сообщили местные власти Бартына, где произошло ЧП.
Ранее сообщалось о 22 погибших.
"Число погибших составляет 25 человек", - говорится в сообщении властей в Twitter.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.