https://ria.ru/20221015/platezhi-1824222851.html

Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка

Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка - РИА Новости, 15.10.2022

Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка

При возникновении проблем с деньгами россиянин может оформить отсрочку платежей за ЖКУ, рассказала юрист Евгения Юнисова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T02:10

2022-10-15T02:10

2022-10-15T02:10

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. При возникновении проблем с деньгами россиянин может оформить отсрочку платежей за ЖКУ, рассказала юрист Евгения Юнисова. В интервью радио Sputnik она объяснила, как это сделать.Временно потерявшие заработок или другой источник дохода люди могут оформить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), отметила юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова. Об этом нужно договариваться с управляющей организацией, добавила она.Для получения отсрочки необходимо предоставить документ, подтверждающий, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации, продолжила юрист. Это может быть, например, медицинская справка, свидетельствующая о временной утрате трудоспособности, или справка из территориального органа службы занятости.По ее словам, заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей нужно подавать вместе с этой справкой. Если вам пойдут навстречу, то следующим шагом должно стать подписание обязательства о погашении задолженности по оплате ЖКУ в будущем, предупредила она."Надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем. В тексте может быть закреплено, что долг вы будете погашать постепенно", – сказала Юнисова.Соглашение с управляющей организацией позволит не доводить дело до суда, если вы не сможете своевременно оплатить ЖКУ, уверена она."Лучше решить этот вопрос путем соглашения, а не доводить дело до суда, потому что это всегда дополнительные расходы", – советует Юнисова.Сколько времени вы не будете платить за ЖКУ, зависит от договоренности с управляющей организацией, уточнила она. Но нужно учитывать, что рано или поздно заплатить все равно придется."Непогашенные долги для управляющей компании – это риск, потому что у них тоже есть обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и персоналом. Не взыскивать долги совсем никто себе позволить не может", – объяснила Евгения Юнисова в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20220626/plata-1798159755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жкх, общество, россия