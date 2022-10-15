https://ria.ru/20221015/platezhi-1824222851.html
Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка
Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка - РИА Новости, 15.10.2022
Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка
При возникновении проблем с деньгами россиянин может оформить отсрочку платежей за ЖКУ, рассказала юрист Евгения Юнисова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T02:10
2022-10-15T02:10
2022-10-15T02:10
жкх
общество
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. При возникновении проблем с деньгами россиянин может оформить отсрочку платежей за ЖКУ, рассказала юрист Евгения Юнисова. В интервью радио Sputnik она объяснила, как это сделать.Временно потерявшие заработок или другой источник дохода люди могут оформить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), отметила юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова. Об этом нужно договариваться с управляющей организацией, добавила она.Для получения отсрочки необходимо предоставить документ, подтверждающий, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации, продолжила юрист. Это может быть, например, медицинская справка, свидетельствующая о временной утрате трудоспособности, или справка из территориального органа службы занятости.По ее словам, заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей нужно подавать вместе с этой справкой. Если вам пойдут навстречу, то следующим шагом должно стать подписание обязательства о погашении задолженности по оплате ЖКУ в будущем, предупредила она."Надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем. В тексте может быть закреплено, что долг вы будете погашать постепенно", – сказала Юнисова.Соглашение с управляющей организацией позволит не доводить дело до суда, если вы не сможете своевременно оплатить ЖКУ, уверена она."Лучше решить этот вопрос путем соглашения, а не доводить дело до суда, потому что это всегда дополнительные расходы", – советует Юнисова.Сколько времени вы не будете платить за ЖКУ, зависит от договоренности с управляющей организацией, уточнила она. Но нужно учитывать, что рано или поздно заплатить все равно придется."Непогашенные долги для управляющей компании – это риск, потому что у них тоже есть обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и персоналом. Не взыскивать долги совсем никто себе позволить не может", – объяснила Евгения Юнисова в интервью радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20220626/plata-1798159755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, общество, россия
Россиянам рассказали, как отсрочить платежи за ЖКУ при потере заработка
Юрист Юнисов: при проблеме с деньгами можно оформить отсрочку платежей за ЖКУ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
При возникновении проблем с деньгами россиянин может оформить отсрочку платежей за ЖКУ, рассказала
юрист Евгения Юнисова. В интервью радио Sputnik она объяснила, как это сделать.
Временно потерявшие заработок или другой источник дохода люди могут оформить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), отметила юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова. Об этом нужно договариваться с управляющей организацией, добавила она.
Для получения отсрочки необходимо предоставить документ, подтверждающий, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации, продолжила юрист. Это может быть, например, медицинская справка, свидетельствующая о временной утрате трудоспособности, или справка из территориального органа службы занятости.
"Лучше подтвердить свои слова справкой (например, медицинской, – ред.). Если речь идет о длительной утрате работы, то за справкой можно обратиться в органы по трудоустройству. Там же, кстати, на определенных условиях могут назначить пособие, которое поддержит человека в этот трудный период", – напомнила Юнисова.
По ее словам, заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей нужно подавать вместе с этой справкой. Если вам пойдут навстречу, то следующим шагом должно стать подписание обязательства о погашении задолженности по оплате ЖКУ в будущем, предупредила она.
"Надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем. В тексте может быть закреплено, что долг вы будете погашать постепенно", – сказала Юнисова.
Соглашение с управляющей организацией позволит не доводить дело до суда, если вы не сможете своевременно оплатить ЖКУ, уверена она.
"Лучше решить этот вопрос путем соглашения, а не доводить дело до суда, потому что это всегда дополнительные расходы", – советует Юнисова.
Сколько времени вы не будете платить за ЖКУ, зависит от договоренности с управляющей организацией, уточнила она. Но нужно учитывать, что рано или поздно заплатить все равно придется.
"Непогашенные долги для управляющей компании – это риск, потому что у них тоже есть обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и персоналом. Не взыскивать долги совсем никто себе позволить не может", – объяснила Евгения Юнисова в интервью радио Sputnik.