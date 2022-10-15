https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию - РИА Новости, 15.10.2022
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
При расчете будущей пенсии могут возникнуть ошибки, однако найти и исправить их можно еще до наступления пенсионного возраста, рассказала “Прайму“ доцент... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T02:18
2022-10-15T02:18
2022-10-15T02:18
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
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пенсионеры
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. При расчете будущей пенсии могут возникнуть ошибки, однако найти и исправить их можно еще до наступления пенсионного возраста, рассказала “Прайму“ доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Для своевременного выявления нестыковок юрист посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), на котором собираются все данные о пенсионных правах и накоплениях.Запросить выписку можно через портал “Госуслуги“ или сайт ПФР в автоматическом режиме без заявлений и бланков, а также обратившись в любое отделение МФЦ или Пенсионного фонда. Также можно заказать выписку через "Почту России".
https://ria.ru/20221014/pensionery-1823876782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсионный фонд рф, почта россии, пенсия, пенсионеры, россия
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионный фонд РФ, Почта России, Пенсия, Пенсионеры, Россия
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
Юрист Дзгоева посоветовала проверять ИЛС на предмет ошибок пенсионных начислений