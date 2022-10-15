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Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию - РИА Новости, 15.10.2022
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Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию - РИА Новости, 15.10.2022
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
При расчете будущей пенсии могут возникнуть ошибки, однако найти и исправить их можно еще до наступления пенсионного возраста, рассказала “Прайму“ доцент... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T02:18
2022-10-15T02:18
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
пенсионный фонд рф
почта россии
пенсия
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. При расчете будущей пенсии могут возникнуть ошибки, однако найти и исправить их можно еще до наступления пенсионного возраста, рассказала “Прайму“ доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Для своевременного выявления нестыковок юрист посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), на котором собираются все данные о пенсионных правах и накоплениях.Запросить выписку можно через портал “Госуслуги“ или сайт ПФР в автоматическом режиме без заявлений и бланков, а также обратившись в любое отделение МФЦ или Пенсионного фонда. Также можно заказать выписку через "Почту России".
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общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсионный фонд рф, почта россии, пенсия, пенсионеры, россия
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионный фонд РФ, Почта России, Пенсия, Пенсионеры, Россия
02:18 15.10.2022
 
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию

Юрист Дзгоева посоветовала проверять ИЛС на предмет ошибок пенсионных начислений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. При расчете будущей пенсии могут возникнуть ошибки, однако найти и исправить их можно еще до наступления пенсионного возраста, рассказала “Прайму“ доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Для своевременного выявления нестыковок юрист посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), на котором собираются все данные о пенсионных правах и накоплениях.
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Запросить выписку можно через портал “Госуслуги“ или сайт ПФР в автоматическом режиме без заявлений и бланков, а также обратившись в любое отделение МФЦ или Пенсионного фонда. Также можно заказать выписку через "Почту России".
 
ОбществоФатима ДзгоеваВысшая школа экономики (ВШЭ)Пенсионный фонд РФПочта РоссииПенсияПенсионерыРоссия
 
 
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