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Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ - РИА Новости, 15.10.2022
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Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ - РИА Новости, 15.10.2022
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:04
2022-10-15T18:04
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает ЦИК.По данным ЦИК, совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан."Он будет действовать в соответствии с конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году", - уточняется в сообщении.
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элла памфилова, россия, снг, цик рф, в мире
Элла Памфилова, Россия, СНГ, ЦИК РФ, В мире
18:04 15.10.2022
 
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ

Председатель ЦИК Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает ЦИК.
"Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран-членов СНГ. Решение о создании совета было принято вчера на заседании совета глав государств СНГ, прошедшем в Астане", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.
По данным ЦИК, совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан.
"Он будет действовать в соответствии с конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году", - уточняется в сообщении.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 22:39
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