https://ria.ru/20221015/pamfilova-1824311798.html

Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ

Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ - РИА Новости, 15.10.2022

Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:04

2022-10-15T18:04

2022-10-15T18:04

элла памфилова

россия

снг

цик рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает ЦИК.По данным ЦИК, совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан."Он будет действовать в соответствии с конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821298285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элла памфилова, россия, снг, цик рф, в мире