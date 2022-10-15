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Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ - РИА Новости, 15.10.2022
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:04
2022-10-15T18:04
2022-10-15T18:04
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщает ЦИК.По данным ЦИК, совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан."Он будет действовать в соответствии с конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году", - уточняется в сообщении.
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элла памфилова, россия, снг, цик рф, в мире
Элла Памфилова, Россия, СНГ, ЦИК РФ, В мире
Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ
Председатель ЦИК Памфилова войдет в совет руководителей избирательных органов стран СНГ