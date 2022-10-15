Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины
Депутат Рады от фракции "Голос" Совсун обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева.
"Отсутствие решений о (поставках) бронетехники, включая танков, способных защитить наших военных, просто необъяснимо. Я очень надеюсь, что Канада пересмотрит (свою позицию - ред.)", - заявила Совсун в интервью канадскому радио CBC Radio.
В среду канадские власти объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине из запасов собственных вооруженных сил, который включил 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, камеры для беспилотников, услуги спутниковой связи и 400 тысяч единиц зимней одежды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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