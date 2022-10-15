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Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины - РИА Новости, 15.10.2022
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Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины
Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины - РИА Новости, 15.10.2022
Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:51
2022-10-15T18:51
в мире
сергей лавров
украина
россия
канада
нато
верховная рада украины
"голос"
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева."Отсутствие решений о (поставках) бронетехники, включая танков, способных защитить наших военных, просто необъяснимо. Я очень надеюсь, что Канада пересмотрит (свою позицию - ред.)", - заявила Совсун в интервью канадскому радио CBC Radio.Она добавила, что желает услышать объяснения от Канады, а также от Германии и США, из-за чего до сих не приняты решения по увеличению поставок вооружений, включая бронетехнику, о которых Киев просит своих западных союзников.В среду канадские власти объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине из запасов собственных вооруженных сил, который включил 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, камеры для беспилотников, услуги спутниковой связи и 400 тысяч единиц зимней одежды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, канада, нато, верховная рада украины, "голос"
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Канада, НАТО, Верховная Рада Украины, "Голос"
18:51 15.10.2022
 
Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины

Депутат Рады от фракции "Голос" Совсун обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева.
"Отсутствие решений о (поставках) бронетехники, включая танков, способных защитить наших военных, просто необъяснимо. Я очень надеюсь, что Канада пересмотрит (свою позицию - ред.)", - заявила Совсун в интервью канадскому радио CBC Radio.
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Она добавила, что желает услышать объяснения от Канады, а также от Германии и США, из-за чего до сих не приняты решения по увеличению поставок вооружений, включая бронетехнику, о которых Киев просит своих западных союзников.
В среду канадские власти объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине из запасов собственных вооруженных сил, который включил 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, камеры для беспилотников, услуги спутниковой связи и 400 тысяч единиц зимней одежды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияКанадаНАТОВерховная Рада Украины"Голос"
 
 
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