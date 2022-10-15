https://ria.ru/20221015/obvinenie-1824318464.html

Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины

Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины - РИА Новости, 15.10.2022

Депутат Рады обвинила Канаду в слабой военной поддержке Украины

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:51

2022-10-15T18:51

2022-10-15T18:51

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сергей лавров

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нато

верховная рада украины

"голос"

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в слабой военной поддержке Киева."Отсутствие решений о (поставках) бронетехники, включая танков, способных защитить наших военных, просто необъяснимо. Я очень надеюсь, что Канада пересмотрит (свою позицию - ред.)", - заявила Совсун в интервью канадскому радио CBC Radio.Она добавила, что желает услышать объяснения от Канады, а также от Германии и США, из-за чего до сих не приняты решения по увеличению поставок вооружений, включая бронетехнику, о которых Киев просит своих западных союзников.В среду канадские власти объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине из запасов собственных вооруженных сил, который включил 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, камеры для беспилотников, услуги спутниковой связи и 400 тысяч единиц зимней одежды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

https://ria.ru/20221015/zelenskiy-1824229260.html

украина

россия

канада

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, украина, россия, канада, нато, верховная рада украины, "голос"