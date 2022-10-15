https://ria.ru/20221015/obuchenie-1824332719.html
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат - РИА Новости, 15.10.2022
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат
Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T21:12
2022-10-15T21:12
2022-10-15T21:12
в мире
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франция
париж
украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню."Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции", - отметил он в интервью изданию Parisien.По словам министра, есть три уровня подготовки: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Согласно Лекорню, проходящие обучение контингенты будут проходить ротацию, потому что, как считает Париж, конфликт на Украине будет долгим.
https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, париж, украина
В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Украина
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат
Глава Минобороны Лекорню: Франция планирует обучить около двух тысяч украинских солдат