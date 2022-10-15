https://ria.ru/20221015/obuchenie-1824332719.html

Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат

Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат - РИА Новости, 15.10.2022

Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат

Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T21:12

2022-10-15T21:12

2022-10-15T21:12

в мире

себастьян лекорню

эммануэль макрон

франция

париж

украина

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню."Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции", - отметил он в интервью изданию Parisien.По словам министра, есть три уровня подготовки: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Согласно Лекорню, проходящие обучение контингенты будут проходить ротацию, потому что, как считает Париж, конфликт на Украине будет долгим.

https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html

франция

париж

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, париж, украина