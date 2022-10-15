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Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат - РИА Новости, 15.10.2022
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Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат - РИА Новости, 15.10.2022
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат
Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T21:12
2022-10-15T21:12
в мире
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франция
париж
украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню."Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции", - отметил он в интервью изданию Parisien.По словам министра, есть три уровня подготовки: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Согласно Лекорню, проходящие обучение контингенты будут проходить ротацию, потому что, как считает Париж, конфликт на Украине будет долгим.
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в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, париж, украина
В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Украина
21:12 15.10.2022
 
Во Франции планируют обучить около двух тысяч украинских солдат

Глава Минобороны Лекорню: Франция планирует обучить около двух тысяч украинских солдат

© Фото : Сергей Сафронов, Владимир ДобровольскийФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Сергей Сафронов, Владимир Добровольский
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Франция собирается обучить до двух тысяч украинских солдат, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
"Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции", - отметил он в интервью изданию Parisien.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:05
Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь"
По словам министра, есть три уровня подготовки: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Согласно Лекорню, проходящие обучение контингенты будут проходить ротацию, потому что, как считает Париж, конфликт на Украине будет долгим.
 
В миреСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФранцияПарижУкраина
 
 
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