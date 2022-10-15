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Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
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Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ
Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:49
2022-10-15T17:49
в мире
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сша
донецк
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщает NBC News."Его семья считает, что он находится в критическом состоянии в больнице Донецка", - говорится в сообщении.По данным родственников Курпаси, бывший морпех остается на аппарате жизнеобеспечения после участия в военных действиях на стороне украинских войск.В июле семья и близкие Курпаси обвинили Вашингтон в бездействии и "недостаточно оперативных" попытках найти его.Как сообщала газета Washington Post, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС РФ.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html
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в мире, украина, сша, донецк, вооруженные силы рф
В мире, Украина, США, Донецк, Вооруженные силы РФ
17:49 15.10.2022
 
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ

NBC News: семья пропавшего на Украине американца считает, что он в больнице Донецка

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщает NBC News.
"Его семья считает, что он находится в критическом состоянии в больнице Донецка", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 17:56
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии
По данным родственников Курпаси, бывший морпех остается на аппарате жизнеобеспечения после участия в военных действиях на стороне украинских войск.
В июле семья и близкие Курпаси обвинили Вашингтон в бездействии и "недостаточно оперативных" попытках найти его.
Как сообщала газета Washington Post, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.
Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС РФ.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 11:51Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце
 
В миреУкраинаСШАДонецкВооруженные силы РФ
 
 
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