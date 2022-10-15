https://ria.ru/20221015/naemnik-1824309494.html
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ
Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:49
2022-10-15T17:49
2022-10-15T17:49
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщает NBC News."Его семья считает, что он находится в критическом состоянии в больнице Донецка", - говорится в сообщении.По данным родственников Курпаси, бывший морпех остается на аппарате жизнеобеспечения после участия в военных действиях на стороне украинских войск.В июле семья и близкие Курпаси обвинили Вашингтон в бездействии и "недостаточно оперативных" попытках найти его.Как сообщала газета Washington Post, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС РФ.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html
https://ria.ru/20220617/morpekh-1796040118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, донецк, вооруженные силы рф
В мире, Украина, США, Донецк, Вооруженные силы РФ
Семья пропавшего на Украине американца считает, что он жив, сообщили СМИ
NBC News: семья пропавшего на Украине американца считает, что он в больнице Донецка