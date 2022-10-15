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Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ - РИА Новости, 15.10.2022
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Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ - РИА Новости, 15.10.2022
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ
Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:53
2022-10-15T17:54
технологии
людмила нефедова
россия
центральный банк рф (цб рф)
прокуратура г. москвы
мошенники
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить деньги жертв, прикрываются аферисты целым набором поддельных документов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."Аферисты связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры. Они заявляют, что с финансовыми активами происходят мошеннические действия и чтобы их прекратить, деньги нужно срочно вывести со счета", — рассказала она.По ее словам, в качестве подтверждения серьезных намерений "сотрудники ЦБ" присылают документы, схожие с оригинальными. Обманутые граждане получают от злоумышленников целый набор бумаг — бланки с печатями и подписями, а также заверенные удостоверения.Воспользовавшись невнимательностью жертвы, аферисты похищают деньги, отметила руководитель пресс-службы.Нефедова напомнила, что в переписку с мошенниками вступать ни в коем случае не нужно. Несмотря на то что они могут угрожать или уговаривать, верить аферистам нельзя — проще позвонить в банк и во всем убедиться самостоятельно."Документы, якобы составленные от имени Банка России, — подделка", — добавила она.В то же время в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства опубликованы те самые письма из "Центрального банка". Некоторые из них датированы 14 октября этого года.
https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html
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технологии, людмила нефедова, россия, центральный банк рф (цб рф), прокуратура г. москвы, мошенники
Технологии, Людмила Нефедова, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Прокуратура г. Москвы, мошенники
16:53 15.10.2022 (обновлено: 17:54 15.10.2022)
 
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ

Прокуратура Москвы: активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Центробанка

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить деньги жертв, прикрываются аферисты целым набором поддельных документов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Аферисты связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры. Они заявляют, что с финансовыми активами происходят мошеннические действия и чтобы их прекратить, деньги нужно срочно вывести со счета", — рассказала она.
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По ее словам, в качестве подтверждения серьезных намерений "сотрудники ЦБ" присылают документы, схожие с оригинальными. Обманутые граждане получают от злоумышленников целый набор бумаг — бланки с печатями и подписями, а также заверенные удостоверения.
Воспользовавшись невнимательностью жертвы, аферисты похищают деньги, отметила руководитель пресс-службы.
Нефедова напомнила, что в переписку с мошенниками вступать ни в коем случае не нужно. Несмотря на то что они могут угрожать или уговаривать, верить аферистам нельзя — проще позвонить в банк и во всем убедиться самостоятельно.
"Документы, якобы составленные от имени Банка России, — подделка", — добавила она.
В то же время в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства опубликованы те самые письма из "Центрального банка". Некоторые из них датированы 14 октября этого года.
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ТехнологииЛюдмила НефедоваРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Прокуратура г. Москвымошенники
 
 
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