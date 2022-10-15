https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824300446.html

Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ

Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ - РИА Новости, 15.10.2022

Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЦБ

Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:53

2022-10-15T16:53

2022-10-15T17:54

технологии

людмила нефедова

россия

центральный банк рф (цб рф)

прокуратура г. москвы

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить деньги жертв, прикрываются аферисты целым набором поддельных документов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."Аферисты связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры. Они заявляют, что с финансовыми активами происходят мошеннические действия и чтобы их прекратить, деньги нужно срочно вывести со счета", — рассказала она.По ее словам, в качестве подтверждения серьезных намерений "сотрудники ЦБ" присылают документы, схожие с оригинальными. Обманутые граждане получают от злоумышленников целый набор бумаг — бланки с печатями и подписями, а также заверенные удостоверения.Воспользовавшись невнимательностью жертвы, аферисты похищают деньги, отметила руководитель пресс-службы.Нефедова напомнила, что в переписку с мошенниками вступать ни в коем случае не нужно. Несмотря на то что они могут угрожать или уговаривать, верить аферистам нельзя — проще позвонить в банк и во всем убедиться самостоятельно."Документы, якобы составленные от имени Банка России, — подделка", — добавила она.В то же время в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства опубликованы те самые письма из "Центрального банка". Некоторые из них датированы 14 октября этого года.

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823565487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, людмила нефедова, россия, центральный банк рф (цб рф), прокуратура г. москвы, мошенники