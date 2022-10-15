https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон - РИА Новости, 15.10.2022

Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:16

2022-10-15T01:16

2022-10-15T13:38

технологии

мошенники

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По его словам, мошенники могут не только украсть личные данные, но и установить на телефон прослушку. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.Еще один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого злоумышленнику потребуется только номер телефона жертвы.Чтобы избежать взлома устройства, специалист посоветовал установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями в смартфоне и удалять те из них, которые вызывают подозрение.

https://ria.ru/20220919/proslushka-1817742638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, мошенники, россия