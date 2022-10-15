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Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон - РИА Новости, 15.10.2022
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Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон
Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон - РИА Новости, 15.10.2022
Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон
Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:16
2022-10-15T13:38
технологии
мошенники
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По его словам, мошенники могут не только украсть личные данные, но и установить на телефон прослушку. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.Еще один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого злоумышленнику потребуется только номер телефона жертвы.Чтобы избежать взлома устройства, специалист посоветовал установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями в смартфоне и удалять те из них, которые вызывают подозрение.
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технологии, мошенники, россия
Технологии, мошенники, Россия
01:16 15.10.2022 (обновлено: 13:38 15.10.2022)
 
Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

Эксперт Магомедов предупредил россиян об опасности прослушки смартфонов мошенниками

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
По его словам, мошенники могут не только украсть личные данные, но и установить на телефон прослушку. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.

"К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников", — отметил Магомедов.

Еще один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого злоумышленнику потребуется только номер телефона жертвы.
Чтобы избежать взлома устройства, специалист посоветовал установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями в смартфоне и удалять те из них, которые вызывают подозрение.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 03:15
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
 
ТехнологиимошенникиРоссия
 
 
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