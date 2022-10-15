01:16 15.10.2022 (обновлено: 13:38 15.10.2022)
Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон
Эксперт Магомедов предупредил россиян об опасности прослушки смартфонов мошенниками
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Практически каждый, у кого есть смартфон, рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству Прайм заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
По его словам, мошенники могут не только украсть личные данные, но и установить на телефон прослушку. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.
"К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников", — отметил Магомедов.
Еще один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого злоумышленнику потребуется только номер телефона жертвы.
Чтобы избежать взлома устройства, специалист посоветовал установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями в смартфоне и удалять те из них, которые вызывают подозрение.
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