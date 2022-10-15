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Румыния продает Молдавии электричество дороже, чем своим потребителям - РИА Новости, 15.10.2022
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Румыния продает Молдавии электричество дороже, чем своим потребителям
Румыния продает Молдавии электричество дороже, чем своим потребителям - РИА Новости, 15.10.2022
Румыния продает Молдавии электричество дороже, чем своим потребителям
Румынское государственное предприятие Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") продает Молдавии электричество почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:27
2022-10-15T16:27
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Румынское государственное предприятие Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") продает Молдавии электричество почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.Ранее Hidroelectrica и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии. Подключение к электросетям Румынии состоялось 14 октября."В Румынии цена (на электроэнергию для физических лиц составляет 255 леев (44,3 доллара – ред.), мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica ". Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 МВт ч.)", - цитирует Попеску бухарестская радиостанция Europa FM.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), которая продает электроэнергию по цене 62,5 доллара за 1 МВт ч.Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.
https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823517722.html
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в мире, румыния, молдавия, украина
В мире, Румыния, Молдавия, Украина
16:27 15.10.2022
 
Румыния продает Молдавии электричество дороже, чем своим потребителям

Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем своим потребителям

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в медиабанкРабочие на подстанции
Рабочие на подстанции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Рабочие на подстанции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Румынское государственное предприятие Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") продает Молдавии электричество почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.
Ранее Hidroelectrica и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии. Подключение к электросетям Румынии состоялось 14 октября.
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"В Румынии цена (на электроэнергию для физических лиц составляет 255 леев (44,3 доллара – ред.), мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica ". Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 МВт ч.)", - цитирует Попеску бухарестская радиостанция Europa FM.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), которая продает электроэнергию по цене 62,5 доллара за 1 МВт ч.
Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.
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