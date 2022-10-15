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Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824307524.html
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи - РИА Новости, 15.10.2022
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи
Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:33
2022-10-15T17:33
специальная военная операция на украине
артур парфенчиков
сергей шойгу
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."ГУП "Карелфарм" подготовило для мобилизованных жителей Карелии наборы для оказания первой медицинской помощи. В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет Карелфарму одно из карельских швейных производств", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по республике Карелия.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221015/yakutiya-1824289899.html
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артур парфенчиков, сергей шойгу, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Артур Парфенчиков, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Частичная мобилизация в России
17:33 15.10.2022
 
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи

Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для оказания первой медпомощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных в регионах России
Военная подготовка мобилизованных в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военная подготовка мобилизованных в регионах России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"ГУП "Карелфарм" подготовило для мобилизованных жителей Карелии наборы для оказания первой медицинской помощи. В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет Карелфарму одно из карельских швейных производств", - написал он в своем Telegram-канале.
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Мобилизованным якутянам доставили посылки с гумпомощью
По его словам, состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по республике Карелия.
"В ближайшее время будут сформированы дополнительные комплекты. Такие наборы будут уходить с партиями помощи, которые республика регулярно отправляет нашим мобилизованным гражданам", - отметил Парфенчиков.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеАртур ПарфенчиковСергей ШойгуУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Частичная мобилизация в России
 
 
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