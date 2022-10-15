https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824307524.html
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи - РИА Новости, 15.10.2022
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи
Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:33
2022-10-15T17:33
2022-10-15T17:33
специальная военная операция на украине
артур парфенчиков
сергей шойгу
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."ГУП "Карелфарм" подготовило для мобилизованных жителей Карелии наборы для оказания первой медицинской помощи. В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет Карелфарму одно из карельских швейных производств", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по республике Карелия.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221015/yakutiya-1824289899.html
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур парфенчиков, сергей шойгу, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Артур Парфенчиков, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Частичная мобилизация в России
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи
Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для оказания первой медпомощи