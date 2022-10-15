https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824307524.html

Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи

Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи - РИА Новости, 15.10.2022

Для мобилизованных жителей Карелии подготовили наборы для первой медпомощи

Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:33

2022-10-15T17:33

2022-10-15T17:33

специальная военная операция на украине

артур парфенчиков

сергей шойгу

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Наборы для оказания первой медицинской помощи подготовили для мобилизованных жителей Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."ГУП "Карелфарм" подготовило для мобилизованных жителей Карелии наборы для оказания первой медицинской помощи. В комплекты входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые поставляет Карелфарму одно из карельских швейных производств", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по республике Карелия.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221015/yakutiya-1824289899.html

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артур парфенчиков, сергей шойгу, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии