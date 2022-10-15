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В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022
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В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022
В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
Власти Якутии внесли ряд предложений по разработке системы дополнительных мер поддержки семей мобилизованных, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:41
2022-10-15T14:41
общество
россия
дальний восток
частичная мобилизация в россии
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии внесли ряд предложений по разработке системы дополнительных мер поддержки семей мобилизованных, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Делегация комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов посетила с рабочим визитом Якутию. В ходе визита представители профильного комитета встретились с членами регионального правительства, а также с депутатами государственного собрания (Ил Тумэн) республики.В пятницу состоялся круглый стол на тему "О совершенствовании законодательства в сфере труда и социальной защиты населения на Дальнем Востоке", где на примере Якутии парламентарии обсудили ситуацию в сфере труда и социальной защиты населения на Дальнем Востоке.Как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, по итогам мероприятия Якутия внесла ряд предложений."На федеральном уровне республика предлагает рассмотреть возможность распространения мер поддержки военнослужащих по призыву на срочную службу на призванных по мобилизации в части единовременного пособия беременной жене и ежемесячных пособий детям мобилизованных. Также по аналогии с антикризисными мерами в "ковидный" период… предложено при признании семьи малоимущей для назначения различных выплат и детских пособий не учитывать при расчёте среднедушевого дохода семьи доходы мобилизованного. Соответствующую норму предложено предусмотреть в проекте федерального закона "Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам", внесенном в настоящее время правительством РФ в Государственную Думу", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации в республике освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
https://ria.ru/20221014/mobilizovannye-1824043513.html
https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html
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общество, россия, дальний восток, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Дальний Восток, Частичная мобилизация в России
14:41 15.10.2022
 
В Якутии предложили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Власти Якутии предложили принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии внесли ряд предложений по разработке системы дополнительных мер поддержки семей мобилизованных, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Делегация комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов посетила с рабочим визитом Якутию. В ходе визита представители профильного комитета встретились с членами регионального правительства, а также с депутатами государственного собрания (Ил Тумэн) республики.
Омск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:29Омская область
Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
В пятницу состоялся круглый стол на тему "О совершенствовании законодательства в сфере труда и социальной защиты населения на Дальнем Востоке", где на примере Якутии парламентарии обсудили ситуацию в сфере труда и социальной защиты населения на Дальнем Востоке.
Как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, по итогам мероприятия Якутия внесла ряд предложений.
"На федеральном уровне республика предлагает рассмотреть возможность распространения мер поддержки военнослужащих по призыву на срочную службу на призванных по мобилизации в части единовременного пособия беременной жене и ежемесячных пособий детям мобилизованных. Также по аналогии с антикризисными мерами в "ковидный" период… предложено при признании семьи малоимущей для назначения различных выплат и детских пособий не учитывать при расчёте среднедушевого дохода семьи доходы мобилизованного. Соответствующую норму предложено предусмотреть в проекте федерального закона "Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам", внесенном в настоящее время правительством РФ в Государственную Думу", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации в республике освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 18:00Архангельская область
В Архангельской области заработал штаб поддержки мобилизованных
 
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