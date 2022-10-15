https://ria.ru/20221015/konflikt-1824348763.html

Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента

Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента - РИА Новости, 15.10.2022

Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента

Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных после ссоры между преподавателем и студентом в краснодарском колледже, в ходе конфликта педагог толкнул РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:32

2022-10-15T23:32

2022-10-15T23:37

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных после ссоры между преподавателем и студентом в краснодарском колледже, в ходе конфликта педагог толкнул грубившего ему первокурсника, сообщил оперативный штаб по региону в Telegram-канале.В пятницу распространилось видео, на котором показано, как педагог толкнул вызванного к доске ученика, произнеся "домашнее задание надо знать"."Конфликт произошел во время урока математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Обучающийся не смог ответить на вопросы по пройденной теме, во время разговора с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент. На понедельник назначено собрание конфликтной комиссии с участием студента, его родителей и педагога", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию краевого министерства образования.Решение о наказании виновных будет принято конфликтной комиссией также с учётом мнения родителей группы. По словам мамы студента, претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына, добавляют в оперштабе региона.

https://ria.ru/20220812/izbienie-1809137499.html

краснодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, происшествия