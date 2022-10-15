https://ria.ru/20221015/konflikt-1824348763.html
Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента
Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента - РИА Новости, 15.10.2022
Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента
Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных после ссоры между преподавателем и студентом в краснодарском колледже, в ходе конфликта педагог толкнул РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:32
2022-10-15T23:32
2022-10-15T23:37
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных после ссоры между преподавателем и студентом в краснодарском колледже, в ходе конфликта педагог толкнул грубившего ему первокурсника, сообщил оперативный штаб по региону в Telegram-канале.В пятницу распространилось видео, на котором показано, как педагог толкнул вызванного к доске ученика, произнеся "домашнее задание надо знать"."Конфликт произошел во время урока математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Обучающийся не смог ответить на вопросы по пройденной теме, во время разговора с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент. На понедельник назначено собрание конфликтной комиссии с участием студента, его родителей и педагога", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию краевого министерства образования.Решение о наказании виновных будет принято конфликтной комиссией также с учётом мнения родителей группы. По словам мамы студента, претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына, добавляют в оперштабе региона.
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краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия
23:32 15.10.2022 (обновлено: 23:37 15.10.2022)
Преподаватель краснодарского колледжа толкнул нагрубившего ему студента
В Краснодаре преподаватель колледжа толкнул вызванного к доске нагрубившего ему студента
КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости.
Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных после ссоры между преподавателем и студентом в краснодарском колледже, в ходе конфликта педагог толкнул грубившего ему первокурсника, сообщил
оперативный штаб по региону в Telegram-канале.
В пятницу распространилось видео, на котором показано, как педагог
толкнул вызванного к доске ученика, произнеся "домашнее задание надо знать".
"Конфликт произошел во время урока математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Обучающийся не смог ответить на вопросы по пройденной теме, во время разговора с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент. На понедельник назначено собрание конфликтной комиссии с участием студента, его родителей и педагога", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию краевого министерства образования.
Решение о наказании виновных будет принято конфликтной комиссией также с учётом мнения родителей группы. По словам мамы студента, претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына, добавляют в оперштабе региона.